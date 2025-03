FC Barcelona wkrótce może rozpocząć pracę nad wielkim transferem. Duma Katalonii uznała, że to odpowiedni moment, aby sprowadzić Bruno Guimaraesa z Newcastle United. Brazylijczyk jest też na radarze Manchesteru City i Arsenalu - informuje "CaughtOffside".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona dołączy do walki o Bruno Guimaraesa!

FC Barcelona w obecnym sezonie spisuje się na miarę oczekiwań. Podopieczni Hansiego Flicka walczą o trofea właściwie na wszystkich frontach. Duma Katalonii obecnie zasiada na fotelu lidera rozgrywek La Ligi, a także rywalizuje z Benfiką Lizbona w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Władze klubu jednak już zaczynają Myślec o kolejnej kampanii i planuje wzmocnienia.

Nowe, bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje „CaughtOffside”. Otóż Duma Katalonii uznała, że to odpowiedni moment, aby sprowadzić gwiazdę Premier League. W ich kręgu zainteresowań znalazł się Bruno Guimaraes, który na co dzień broni barw Newcastle United. Brazylijczyk już w przeszłości był łączony z Blaugraną, ale do transferu może dojść tego lata.

FC Barcelona jednak nie jest jedynym zespołem, który wykazuje zainteresowanie Bruno Guimaraesem. Reprezentant Brazylii znajduje się również na celowniku Arsenalu oraz Manchesteru City. To prawdopodobnie między tą trojką drużyn odbędzie się po sezonie walka o przyjście 27-latka.

Bruno Guimaraes w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Newcastle United. W tym czasie brazylijski pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Na uwagę jednak zasługuje inna statystyka. 27-latek bowiem zdołał zanotować aż osiem asyst.