Kontrakt Alphonso Daviesa z Bayernem Monachium wygasa latem 2025 roku

O reprezentanta Kanady mocno zabiega Real Madryt. Swoich sił próbuje także FC Barcelona

Według dziennikarza Releo, Blaugrana spróbuje latem sprzedać Alejandro Balde, by znaleźć fundusze na piłkarza Bayernu

FC Barcelona marzy o Daviesie. Czy to w ogóle możliwe?

Ostatnie miesiące to z pewnością nie jest dobry okres dla fanów FC Barcelony. Nie dość, że ich ulubiona drużyna kiepsko radzi sobie na boisku, to wiele wskazuje na to, że Real Madryt wyprzedza ją pod względem instytucjonalnym już nie o dwie, a o trzy długości. Oliwy do ognia dolały, rzecz jasna, doniesienia o kupnie Kyliana Mbappe. Jednocześnie Królewscy negocjują z Alphonso Daviesem.

Pomimo kiepskiej sytuacji finansowej, wciąż urzędujący mistrzowie Hiszpanii nie chcą już na starcie wypisywać się z walki o wielkie nazwiska. Już w ubiegłym tygodniu media donosiły, że Duma Katalonii również zamierza powalczyć o gracza Bayernu Monachium. Ponoć koszt kupna obrońcy latem wyniesie około 50 milionów euro. To oznacza, że aby choć myśleć o przekonaniu 23-latka, musi sprzedać jedną z istotnych postaci w szatni.

Według Matteo Moretto z Relevo, wybór padł na naturalne nazwisko – Alejandro Balde. Hiszpan zanotował spektakularny sezon 2022/2023, swoją formą zmuszając Jordiego Albę do rozgoszczenia się na ławce rezerwowych. Obecna kampania w wykonaniu wychowanka Barcy była już jednak znacznie słabsza. Mało tego, w styczniu doznał kontuzji, która wykluczyła go z rywalizacji w najbliższych miesiącach. Według wspomnianego źródła, agent Balde, Jorge Mendes, ma doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu operacji. Pomimo urazu, 20-latek nie powinien narzekać na brak ofert. Portal Transfermarkt wycenia go na 50 milionów euro.

Davies rozegrał w tym sezonie 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i trzy asysty.

