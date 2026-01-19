Barcelona spotkała się z agentem gwiazdy! To może być wielki transfer

21:13, 19. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sofiane / Actualite Barca [X]

Julian Alvarez nie może być pewny przyszłości w Atletico Madryt. Jego agent spotkał się na początku stycznia z FC Barceloną - informuje Sofiane z serwisu Actualite Barca.

Deco
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Deco

Niepewna przyszłość Alvareza w Atletico! Barcelona spotkała się z agentem

Julian Alvarez od dawna znajduje się na liście życzeń FC Barcelony. Nie jest tajemnicą, że w Katalonii szukają napastnika, który zastąpi Roberta Lewandowskiego. 37-latek zbliża się do końca kontraktu, a jego przyszłość wciąż nie jest znana. Argentyńczyk to jeden z kilku kandydatów, którzy są przymierzani do wejścia w buty reprezentanta Polski. Wcześniej sugerowano, że transfer będzie problemem.

Okazuje się jednak, że transakcja z udziałem napastnika Atletico Madryt jest możliwa do sfinalizowania. Ostatnie doniesienia sugerują, że przyszłość Alvareza w Madrycie nie jest do końca pewna. Co więcej, agent piłkarza spotkał się na początku stycznia z przedstawicielami FC Barcelony.

Nie ujawniono jednak, co miało wpłynąć na taki rozwój wypadków. Niemniej jednak saga transferowa z udziałem Alvareza bez wątpienia będzie się ciągnęła w hiszpańskich mediach co najmniej do końca sezonu. Z innych źródeł wiadomo, że potencjalna kwota transferu mogłaby sięgnąć ok. 100 milionów euro. Byłby to pierwszy od dawna tak duży transfer Dumy Katalonii.

Alvarez gra w Atletico od sierpnia 2024 roku, gdy został kupiony z Manchesteru City za 75 milionów euro. W tym sezonie wystąpił w 27 meczach, w których zdobył 11 goli i zanotował 5 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.

