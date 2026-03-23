Barcelona spodziewa się wielkich ofert. Podjęto decyzję ws. gwiazdora

Barcelona spodziewa się, że po mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku do klubu spłyną duże oferty za transfer Raphinhy. Klub już zdecydował, że nie sprzeda gwiazdora, o czym donosi "Sport".

Barcelona w tym sezonie walczy o najważniejsze trofea na dwóch frontach. Przede wszystkim Duma Katalonii jest najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa w hiszpańskiej La Liga, a także coraz mocniej należy traktować ich w kwestii potencjalnego finału Ligi Mistrzów.

Niemniej zbliżające się letnie okienko transferowe powoduje, że w przypadku zespołu ze stolicy Katalonii coraz więcej mówi nt. potencjalnych transferów. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że klub musi się wzmocnić, ale jednocześnie nie może dopuścić do osłabienia i odejścia czołowych postaci. Według informacji przekazanych przez serwis „Sport”, Barcelona spodziewa się wielkich ofert transferowych za Raphinhę po mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Jednocześnie jednak już zdecydowano, że Brazylijczyk nie będzie na sprzedaż.

Raphinha w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował osiem asyst. To bardzo dobre liczby czołowego gracza całej drużyny Hansiego Flicka. Łącznie w klubie z Hiszpanii 29-letni reprezentant Brazylii wystąpił 175 razy i 73 razy trafiał do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 90 milionów euro. Raphinha ma ważną umowę z Barceloną do końca czerwca 2028 roku.

