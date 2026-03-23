Barcelona spodziewa się wielkich ofert. Podjęto decyzję ws. gwiazdora

20:59, 23. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło: SPORT

Barcelona spodziewa się, że po mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku do klubu spłyną duże oferty za transfer Raphinhy. Klub już zdecydował, że nie sprzeda gwiazdora, o czym donosi "Sport".

Joan Laporta
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona nie przejmie ofert transferowych za Raphinhę

Barcelona w tym sezonie walczy o najważniejsze trofea na dwóch frontach. Przede wszystkim Duma Katalonii jest najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa w hiszpańskiej La Liga, a także coraz mocniej należy traktować ich w kwestii potencjalnego finału Ligi Mistrzów.

Niemniej zbliżające się letnie okienko transferowe powoduje, że w przypadku zespołu ze stolicy Katalonii coraz więcej mówi nt. potencjalnych transferów. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że klub musi się wzmocnić, ale jednocześnie nie może dopuścić do osłabienia i odejścia czołowych postaci. Według informacji przekazanych przez serwis „Sport”, Barcelona spodziewa się wielkich ofert transferowych za Raphinhę po mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Jednocześnie jednak już zdecydowano, że Brazylijczyk nie będzie na sprzedaż.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Raphinha w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował osiem asyst. To bardzo dobre liczby czołowego gracza całej drużyny Hansiego Flicka. Łącznie w klubie z Hiszpanii 29-letni reprezentant Brazylii wystąpił 175 razy i 73 razy trafiał do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 90 milionów euro. Raphinha ma ważną umowę z Barceloną do końca czerwca 2028 roku.

Zobacz także: „Sprzedamy go za 100 milionów do Barcelony”