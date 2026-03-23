„Sprzedamy go za 100 milionów do Barcelony”

"Sprzedamy go do Barcelony za 100 milionów euro. Zdobędzie Złotą Piłkę" - powiedział jeden z fanów FC Porto na temat Oskara Pietuszewskiego w rozmowie z kanałem "Foot Truck". Polak staje się ulubieńcem trybun.

Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski na ustach fanów FC Porto

Oskar Pietuszewski w ostatnim czasie robi prawdziwą furorę. Właściwie o tym niezwykle utalentowanym nastolatku mówi się cały czas, a on to potwierdza w każdym kolejnym meczu. Po serii goli w kilku spotkaniach, teraz przeszedł czas na asystę, którą zanotował w ostatnim spotkaniu z Bragą. To świetne wieści przed rozpoczynającym się właśnie zgrupowaniem reprezentacji Polski, gdzie 17-latek może okazać się asem w rękawie Jana Urbana.

Niemniej coraz więcej zachwytów w kontekście skrzydłowego udziela się także w Portugalii, gdzie fani FC Porto nie mają złudzeń, że w ich zespole gra wielki talent, który w przyszłości może zrobić solidną karierę. Fani tego klubu w rozmowie z kanałem „Foot Truck” bardzo pozytywnie wypowiadali się o grze Polaka, a jeden z nich stwierdził nawet, że „Pietuszewski zostanie sprzedany za 100 milionów do FC Barcelony”.

– To świetny gracz, uwielbiamy go. Strzelił pięknego gola przeciwko Benfice. Jeszcze jeden rok w FC Porto. Prosimy. Niech będzie dobry, ale bez przesady, bo zaraz odejdzie. Sprzedamy go do Barcelony za 100 milionów euro. Zdobędzie Złotą Piłkę – powiedział jeden z kibiców FC Porto cytowany przez serwis „Meczyki.pl”.

Oskar Pietuszewski rozegrał dla FC Porto już 10 spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował trzy asysty. To świetne wejście do nowego zespołu, dlatego też serwis „Transfermarkt” ostatnio podwyższył jego wyceną na 20 milionów euro.

