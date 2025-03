Barcelona zdecydowała ws. powrotu Neymara! Stawia kluczowy warunek

AGIF / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar może wrócić do Barcelony

Neymar od miesiąca gra w Santosie po nieudanej przygodzie w Al-Hilal, a jego przyszłość znów jest przedmiotem spekulacji. Choć ojciec zawodnika sugeruje, że pozostanie on w Brazylii do końca kontraktu, to otoczenie piłkarza podsyca plotki o jego chęci powrotu do Barcelony. Sam zawodnik jest gotowy na wszelkie ustępstwa, by tylko sfinalizować ruch powrotny do Katalonii.

Dla Neymara byłby to sposób na odbudowanie kariery w Europie oraz idealne przygotowanie do Mistrzostw Świata 2026, które mogą być jego ostatnią szansą na zdobycie tytułu z Brazylią. Jednak w samej Barcelonie temat jego powrotu budzi wątpliwości. Klub nie podjął żadnych oficjalnych negocjacji, a priorytetem jest obserwacja jego formy w nadchodzących miesiącach.

Zobacz również: Boniek: łatwo jest wydawać cudze pieniądze (WIDEO)

Początek w Santosie daje pewne powody do optymizmu. Neymar po raz pierwszy od lat rozegrał siedem meczów w mniej niż miesiąc, co nie udało mu się nawet w Al-Hilal. Do tego popisał się wyjątkowymi golami, w tym pierwszym w karierze trafieniem bezpośrednio z rzutu rożnego oraz bramką z rzutu wolnego w półfinale Campeonato Paulista.

Kluczowym sprawdzianem dla Neymara będzie powołanie do reprezentacji Brazylii na mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata 2026. Starcia z Kolumbią i Argentyną pokażą, czy wraca do najwyższej formy. Szczególnie mecz z Albicelestes, który odbędzie się na Estadio Monumental w Buenos Aires, będzie dla niego testem ostatecznym.

Barcelona, mimo poprawiającej się sytuacji finansowej, nie jest jeszcze gotowa na podjęcie rozmów. Klub musi najpierw ustalić, czy znajdzie miejsce w budżecie na kontrakt dla swojego byłego gwiazdora, mimo że ten jest gotowy na ustępstwa. Na ten moment Barcelona czeka i obserwuje, a Neymar musi udowodnić, że wciąż jest piłkarzem gotowym do gry na najwyższym poziomie.