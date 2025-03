Neymar podjął decyzję! Jest gotowy na ustępstwa

Eduardo Carmim / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar chce grać dla giganta

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Neymar? Wszystko wskazuje na to, że 33-latek opuści Santos i wróci do Europy. Reprezentant Brazylii chce jak najlepiej przygotować się do Mistrzostw Świata 2026 i marzy o grze na jak najwyższym poziomie. Dlatego ma tylko jeden cel i jest nim FC Barcelona. Helena Condis ujawnia, że był zawodnik Blaugrany podjął decyzję i chce wrócić do stolicy Katalonii.

Jednak realizacja marzeń Neymara nie będzie należała do najłatwiejszych. Budżet Barcy ma spore ograniczenia – zasady Financial Fair Play nie pozwolą na gwiazdorski kontrakt dla Brazylijczyka. Dlatego napastnik chce iść na ustępstwa i zamierza zaakceptować niskie wynagrodzenie. Wszystko po to, by jeszcze raz zagrać w koszulce Blaugrany.

Zobacz WIDEO: Boniek: łatwo jest wydawać cudze pieniądze

Teraz decyzja należy do sztabu szkoleniowego i włodarzy Dumy Katalonii. Nie można wykluczyć, że Hansi Flick nie będzie optymistycznie patrzył na zatrudnienie byłego zawodnika Paris Saint-Germain, który wcale nie musi pasować do jego stylu gry. Jednak Neymar nadal imponuje piłkarskimi zdolnościami i w odpowiednich warunkach może stać się wartością dodaną dla FCB.

Kontrakt 33-latka z Santosem wygasa 30 czerwca 2025 roku. To oznacza, że będzie mógł zmienić klubowe barw jako wolny zawodnik.

