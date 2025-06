Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nicolas Jackson w kręgu zainteresowań Barcelony. Trwają rozmowy!

FC Barcelona może dokonać niespodziewanego transferu w nadchodzącym oknie transferowym. Póki co przed startem nowego sezonu Dumę Katalonii wzmocnił Joan Garcia. Natomiast niebawem do zespołu ma dołączyć także Nico Williams. Okazuje się jednak, że zarząd Katalończyków ma jeszcze większe ambicje, ponieważ w grę wchodzi pozyskanie nowego napastnika.

Sensacyjne informacje przekazał senegalski serwis Taggat. Ich zdaniem Barcelona rozpoczęła rozmowy z otoczeniem Nicolasa Jacksona. Co ciekawe źródło zapewnia, że reprezentant Senegalu jest otwarty na przeprowadzkę do La Ligi i grę w Barcelonie.

Jackson aktualnie broni barw Chelsea, do której trafił latem 2023 roku za 37 milionów euro. Wcześniej miał już okazję grać na Półwyspie Iberyjskim, ponieważ od 2019 do 2023 roku był piłkarzem Villarrealu. W poprzednim sezonie Senegalczyk zdobył 13 goli i zaliczył 5 asyst w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Warto jednak zauważyć, że Barcelona to jeden z kilku klubów, które obserwują napastnika. Nicolas Jackson znalazł się również w orbicie zainteresowań Juventusu. Stara Dama także nawiązała kontakt nie tylko z przedstawicielami piłkarza, ale również z Chelsea. W Turynie miałby zastąpić Dusana Vlahovicia, który niebawem prawdopodobnie pożegna się z klubem.