Nico Williams zaakceptował ofertę kontraktu, jaką złożyła FC Barcelona. Jak przekonuje Santi Aouna gwiazdor zgodził się na umowę do 2031 roku. Jego pensja ma wynieść 12 milionów euro rocznie.

Nico Williams i Barcelona osiągnęli porozumienie ws. warunków kontraktu

FC Barcelona po tym, jak wydawało się, że zrezygnowała z upragnionego transferu, niespodziewanie wróciła do rozmów z gwiazdą. Nico Williams to wciąż cel numer jeden dla Katalończyków na letnie okno transferowe. Zainteresowanie odwzajemnia również sam piłkarz, który przy zmianie klubu priorytetowo traktuje przeprowadzkę do mistrza Hiszpanii.

Fabrizio Romano informował, że Duma Katalonii podjęła decyzję o aktywacji klauzuli odstępnego. Z kolei kolejne wieści przekazał Santi Aouna. Według dziennikarza porozumienie na linii Barcelona – Nico Williams zostało już osiągnięte. Mistrz Europy zgodził się na kontrakt do czerwca 2031 roku z wynagrodzeniem rzędu 12 milionów euro rocznie.

Fakt, że Williams i Barcelona dogadali się ws. indywidualnych warunków umowy, nie przesądza jeszcze, że transfer na pewno dojdzie do skutku. Sky Sport Deutschland sugeruje, że Barcelona wciąż może mieć problem z rejestracją nowych zawodników lub znalezieniem funduszy na finalizację transakcji.

Warto mieć na uwadze sytuację z zeszłego roku, gdy klub opłacił transfer Daniego Olmo, lecz nie był w stanie zgłosić go do gry w La Lidze. Ewentualnym sposobem na rozwiązanie problemu ma być sprzedaż jednego bądź dwóch zawodników. Hiszpańskie media sugerują, że z klubem mogą pożegnać się Marc-Andre ter Stegen i Ronald Araujo.