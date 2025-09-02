FC Barcelona i Real Madryt w najbliższej przyszłości mogą stoczyć walkę o transfer. Na celowniku hiszpańskich gigantów znajduje się Marc Guehi z Crystal Palace - donosi dziennik "The Sun".

Album / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez oraz Joan Laporta

Marc Guehi na radarach FC Barcelony oraz Realu Madryt

FC Barcelona oraz Real Madryt notują dobre wejście w nowy sezon. Podopieczni Xabiego Alonso mają obecnie na koncie komplet punktów. Dumie Katalonii tuż przed przerwą reprezentacyjną zdarzyła się mała wpadka. Mistrzowie Hiszpanii zremisowali bowiem z Rayo Vallecano (1:1). Tymczasem wkrótce między gigantami La Ligi może rozpocząć się rywalizacja o wielki transfer.

Z informacji przekazanych przez dziennik „The Sun” dowiadujemy się, że zarówno FC Barcelona jak i Real Madryt patrzy w kierunku Premier League. Otóż na celowniku tych wielkich klubów znalazł się Marc Guehi z Crystal Palace. Tego lata reprezentant Anglii był blisko zmiany barw klubowych. Jednak jego przeprowadzka do Liverpoolu zakończyła się fiaskiem.

Marc Guehi jest związany z Crystal Palace kontraktem, który obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Wkrótce zatem umowa defensora na Selhurst Park dobiegnie końca. FC Barcelona i Real Madryt już węszą okazję. Niewątpliwie darmowy transfer angielskiego defensora byłby wielką okazją. Zapewne też do rywalizacji o 25-latka włączą się inne wielkie zespoły.

Dotychczas Marc Guehi rozegrał 161 spotkań w koszulce Crystal Palace. Reprezentant Anglii może się pochwalić dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.