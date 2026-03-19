Barcelona czy Real Madryt? Smit jest bliżej tego klubu

FC Barcelona i Real Madryt rywalizują między sobą o Keesa Smita. Wyłonił się właśnie faworyt do pozyskania gracza AZ Alkmaar. Młody pomocnik jest bliżej przeprowadzki na Estadio Santiago Bernabeu - donosi Ekrem Konur.

Kees Smit bliżej Realu Madryt

FC Barcelona i Real Madryt zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Duma Katalonii w środę odprawiła z kwitkiem Newcastle United, natomiast podopieczni Alvaro Arbeloi dzień wcześniej okazali się lepsi w dwumeczu od Manchesteru City. Rywalizacja między hiszpańskimi gigantami toczy się nie tylko na boisku. Ale również na rynku transferowym. Oba kluby wykazują bowiem zainteresowanie Keesem Smitem z AZ Alkmaar.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z przyszłością młodego Holendra przekazuje Ekrem Konur. Otóż wyłonił się zdecydowanym faworyt do pozyskania pomocnika. Tym klubem jest Real Madryt. W tym momencie Królewscy wyprzedzają konkurencję w postaci FC Barcelony i klubów Premier League.

Ostatnio ukazał się dość głośny wywiad z Keesem Smitem. Utalentowany Holender zdradził, że jest wielkim fanem FC Barcelony. Transfer pomocnika do Realu Madryt byłby dość dużym ciosem dla Dumy Katalonii, że głównie przez problemy finansowe przegrywa walkę o transfer. Czas jednak pokaże, czy 20-latek zawita na Estadio Santiago Bernabeu.

Kees Smit w trwającej kampanii rozegrał 38 spotkań w koszulce AZ Alkmaar. Pomocnik może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie cztery trafienia, a także sześć asyst.