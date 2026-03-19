Real chce jego transferu. Przyznaje, że jest fanem Barcelony!

Real Madryt oraz Barcelona walczą o utalentowanego Keesa Smita. Cel transferowy gigantów wprost przyznaje, że jest fanem Blaugrany i kiedyś chciałby spróbować swoich sił w La Lidze.

fot. Orange Pics BV Na zdjęciu: Kees Smit

Smit chce do La Ligi. Jest fanem Barcelony

Kees Smit uchodzi za jeden z największych talentów w Europie. Zawodnik najprawdopodobniej rozgrywa swój ostatni sezon w barwach AZ Alkmaar – media przewidują hitowy transfer z jego udziałem już podczas letniego okienka. Na radarach ma go mieć chociażby Real Madryt, który poznał już wycenę, sięgającą 60 milionów euro. O Holendra powalczy również Barcelona, o ile sprzeda tego lata któregoś ze swoich pomocników.

Smit będzie musiał dokonać odpowiedniego wyboru. Jest łączony z klubami Premier League, ale woli występować w La Lidze. Sam przyznał, że gra w Hiszpanii interesuje go najbardziej, a Barcelona jest klubem jego dzieciństwa.

– Oglądam każdy mecz Barcelony, to mój ulubiony klub. Uwielbiam grę Pedriego i de Jonga. Dorastając, uważałem za idoli Iniestę oraz Messiego. Chciałbym kiedyś zagrać w La Liga. Gra tam byłaby wspaniała. Uwielbiam słońce, więc chciałbym pojechać do Hiszpanii. Mam już dość gry w deszczu – zdradził holenderski talent w wywiadzie dla „Mundo Deportivo”.

W tym sezonie Smit rozegrał 38 spotkań, notując w tym czasie cztery trafienia oraz sześć asyst. Nie doczekał się jeszcze debiutu w seniorskiej reprezentacji Holandii. AZ Alkmaar do tej pory sprzeciwiało się jego sprzedaży, ale latem zawodnik będzie mógł trafić do nowej drużyny.