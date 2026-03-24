Barcelona przeznaczyła budżet na transfer Alvareza. Mało!

FC Barcelona marzy o pozyskaniu Juliana Alvareza. Niemniej jednak na transfer mogą przeznaczyć tylko 80 milionów euro - informuje El Chiringuito TV. W Katalonii cierpliwie czekają na rozwój wydarzeń.

FC Barcelona i temat nowego napastnika to temat, o którym jest głośno od wielu miesięcy. Nie da się ukryć, że Robert Lewandowski zbliża się powoli do końca kariery, a na pewno do końca przygody w Blaugranie. Kontrakt 37-latka wygasa w czerwcu. Choć pojawiają się plotki, że umowa zostanie przedłużona o jeszcze jeden rok, tak mimo wszystko Duma Katalonii szuka klasowej dziewiątki.

Wcześniej faworytem był Harry Kane. Natomiast napastnik Bayernu Monachium prawdopodobnie podpisze nowy kontrakt z Bayernem Monachium. Plotkowano również o Erlingu Haalandzie, ale szybko do akcji wkroczyła agentka piłkarza, dementując pogłoski.

Obecnie celem numer jeden wydaje się Julian Alvarez. O szczegółach poinformowało El Chiringuito TV. Ich zdaniem FC Barcelona będzie cierpliwie czekać na rozwój wydarzeń. Tym bardziej że sam piłkarz nie wykluczył możliwości zmiany klubu. Problem może stanowić budżet, jaki Katalończycy są gotowi przeznaczyć na Argentyńczyka. Mówi się, że nie zapłacą więcej niż 80 milionów euro. Poprzednio media sugerowały, że Atletico Madryt będzie oczekiwało co najmniej 100 milionów euro.

Alvarez gra w Atletico od sierpnia 2024 roku, gdy trafił do Madrytu z Manchesteru City za 75 milionów euro. W tym sezonie zdobył 17 goli i zanotował 9 asyst w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach.