Barcelona pozyska gwiazdę Liverpoolu? To byłby niespodziewany transfer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Arne Slot

Virgil van Dijk trafi na Camp Nou?

FC Barcelona szuka wzmocnień w defensywie na przyszły sezon. Wśród potencjalnych kandydatów pojawił się Virgil van Dijk. Kapitan Liverpoolu ma kontrakt ważny do 2025 roku i wciąż nie przedłużył umowy z The Reds.

Holender mógłby dołączyć do Blaugrany za darmo. Największym problemem pozostaje jednak jego wysoka pensja, gdyż 33-letni stoper jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników Premier League.

Barcelona jest w trakcie przebudowy defensywy, a przyszłość Ronalda Araujo jest niepewna. Joan Laporta i Deco uważają, że doświadczony, charyzmatyczny i wciąż światowej klasy obrońca, jakim jest Van Dijk mógłby wnieść swoje doświadczenie do zespołu. Jednak jego sprowadzenie nie będzie łatwe. Oprócz wysokiej pensji, Holendrem zainteresowane są także kluby z Premier League, Arabii Saudyjskiej i Bayern Monachium.

Mimo to zespół Hansiego Flicka liczy na to, że wizja gry na Camp Nou oraz rola lidera defensywy przekonają Van Dijka do przeprowadzki do Hiszpanii. Na ten moment Barcelona uważnie obserwuje, jak potoczą się rozmowy Holendra z Liverpoolem w kwestii przedłużenia kontraktu.

Virgil van Dijk wciąż prezentuje wysoki poziom. Jest podstawowym obrońcą drużyny Arne Slota i w aktualnym sezonie rozegrał 32 spotkania.

