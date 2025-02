Barcelona straci zawodnika? Trzej giganci zainteresowani

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Czy Fermin odejdzie z Barcelony?

Choć Fermin Lopez nie jest podstawowym zawodnikiem w Barcelonie, jego ostatnie występy były udane. To przyciągnęło zainteresowanie wielkich klubów. Chelsea i Bayern Monachium wyrazili zainteresowanie i mogą zaoferować mu dwukrotnie większą pensję niż tą, którą aktualnie otrzymuje.

Luis Enrique także uważnie obserwuje sytuację Fermina i chciałby ściągnąć go do Paris Saint-Germain. Hiszpański trener jest wielkim fanem jego talentu i miał osobiście poprosić Nassera Al-Khelaifiego, by rozpoczął rozmowy z otoczeniem piłkarza. PSG jest gotowe zaoferować nawet 40 milionów euro za transfer pomocnika.

Władze Barcelony zdają sobie sprawę, że zawodnik jest lojalny wobec klubu, ale dobra oferta finansowa oraz gwarancja regularnych występów mogą skłonić go do zmiany otoczenia. Chociaż w jego kontrakcie widnieje klauzula odstępnego w wysokości 400 milionów euro, jego wynagrodzenie jest jednym z najniższych w zespole. Deco i Joan Laporta rozważają przyspieszenie rozmów o nowej umowie, aby uniknąć potencjalnego odejścia zawodnika.

Jeśli Barcelona nie zapewni Ferminowi większej roli w zespole i lepszego kontraktu, może zacząć rozważać zmianę klubu. Jednak Hiszpan wielokrotnie podkreślał, że jego marzeniem jest zdobywanie trofeów na Camp Nou.

Zobacz także: Man United chce sprzedać swojego wychowanka. 80 mln euro na stole