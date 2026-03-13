Barcelona poznała decyzję Atletico Madryt ws. Juliana Alvareza

Atletico Madryt jest gotowe co prawda sprzedać Juliana Alvareza, ale nie zrobi tego gdy ofertę złoży FC Barcelona. Ten klub jest wyłączony z jakichkolwiek rozmów, o czym donosi "Sport".

Atletico nie pozwoli na transfer Alvareza do Barcelony

Barcelona tego lata szukać będzie nowego napastnika. Ten fakt nie jest już tajemnicą dla nikogo. Giełda potencjalnych nazwisk jest bardzo duża, choć jedocześnie nie jest wykluczone, że pozwoli to na pozostanie Roberta Lewandowskiego w drużynie. Tak przynajmniej twierdzi Joan Laporta, który mówi, że chce, aby Polak nadal reprezentował barwy Dumy Katalonii.

Niemniej jednocześnie trwają poszukiwania kogoś, kto mógłby przejąć na siebie miano napastnika numer jeden i absolutnie topowego strzelca. W tym kontekście od dłuższego czasu z klubem łączony jest Julian Alvarez. Gwiazdor Atletico Madryt miał być już nawet chętny na transfer, ale klub ze stolicy ma inne plany. Według informacji przekazanych przez „Sport”, Atletico co prawda jest gotowe sprzedać Juliana Alvareza nawet za 85 milionów euro, ale nigdy nie pozwoli mu na dołączenie do FC Barcelony. Cena to dotyczy bowiem klubów z Premier League, które także są poważnie zainteresowane Argentyńczykiem.

W tym sezonie Julian Alvarez rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 16 goli oraz zanotował 7 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 100 milionów euro. 26-letni reprezentant Argentyny na koncie ma już występy m.in. w Manchesterze City, a ostatnio łączony był z Arsenalem. Jego aktualna umowa w klubie z Madrytu wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

