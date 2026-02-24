Alvarez na liście życzeń gigantów. Barcelona bez szans?!

Julian Alvarez pozostaje wymarzonym transferem Barcelony. Gwiazdor Atletico Madryt cieszy się wielkim zainteresowaniem na rynku. "AS" wymienia kluby, które chcą go pozyskać.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez nie dla Barcelony? Zgłaszają się po niego giganci

Barcelona planuje transfer nowego napastnika, który w przyszłym sezonie zastąpi Roberta Lewandowskiego. Latem wygaśnie umowa Polaka i niewiele wskazuje na to, aby miała zostać przedłużona. Wymarzonym kandydatem Blaugrany jest Julian Alvarez, obecna gwiazda Atletico Madryt. Problem w tym, że jego transfer wiąże się z olbrzymim wydatkiem, choć z otoczenia klubu dochodzą sygnały, że jest on w stanie dopiąć taką kosztowną transakcję.

Na korzyść Barcelony na pewno nie działa za to fakt, że Argentyńczyk cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Atletico Madryt jest tego świadome, dlatego oczekuje ogromnych pieniędzy, aby w ogóle wyrazić zgodę na jego sprzedaż. Priorytetem jest oczywiście zatrzymanie Alvareza w stolicy Hiszpanii.

Jak do tematu podchodzi sam zawodnik? Wydawało się dotąd, że byłby skłonny zaakceptować ofertę Barcelony. Teraz do głosu dochodzą kolejni europejscy giganci. „AS” przekazuje, że pod kątem letniego okienka o jego transferze myślą też Arsenal i Paris Saint-Germain. Oba kluby działają już w tej sprawie.

Arsenal miał nawet złożyć ofertę w wysokości 120 milionów euro, aby wybadać nastroje szefów Atletico. Zdeterminowana i bogata konkurencja może sprawić, że Barcelona nie będzie w stanie rywalizować o podpis Alvareza.