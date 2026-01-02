FC Barcelona od dłuższego czasu bacznie obserwuje Ibrahima Mazę z Bayeru Leverkusen. Jak się okazuje, Duma Katalonii poważnie traktuje pomocnika i zwiększyła zainteresowanie - donosi hiszpański "SPORT".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Ibrahim Maza celem FC Barcelony

FC Barcelona od dawna rozgląda się za wzmocnieniami, których może dokonać zimą. Styczniowe okienko właśnie się rozpoczęło, więc mistrzowie Hiszpanii mogą rozpocząć prace. Nie będzie to jednak proste, ponieważ Duma Katalonii ma spore problemy finansowe. Na celowniku Blaugrany znajduje się mnóstwo piłkarzy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że na ich listę życzeń trafił Julian Ryerson z Borussii Dortmund.

Z informacji przekazanych przez hiszpański „SPORT” dowiadujemy się, że FC Barcelona wkrótce może sięgnąć po jeszcze jednego gracza z Bundesligi. W kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się również Ibrahim Maza, który na co dzień reprezentuje barwy Bayeru Leverkusen. Reprezentant Algierii jest bardzo poważnie traktowany przez mistrzów La Ligi.

Wspomniane źródło zaznacza, że Ibrahim Maza od miesięcy znajduje się na radarze FC Barcelony. Ostatnio jednak Duma Katalonii zwiększyła zainteresowanie piłkarzem Bayeru Leverkusen. Transfer 20-latka może być trudny do zrealizowania. Zawodnik występuje na BayArenie zaledwie pół roku, a jego obecny pracodawca wiąże z nim olbrzymie nadzieje. Blaugrana zatem może obejść się smakiem.

Ibrahim Maza w trwającej kampanii rozegrał 21 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Reprezentant Algierii zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.