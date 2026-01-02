Barcelona chce kolejnego piłkarza BVB. Flick wskazał cel

08:49, 2. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

FC Barcelona analizuje rynek pod kątem przyszłych wzmocnień i przygląda się Julianowi Ryersonowi, donosi Mundo Deportivo. To kolejny piłkarz Borussii Dortmund po Nico Schlotterbecku, który wzbudził zainteresowanie Katalończyków.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona sprawdza Ryersona jako opcję na prawą obronę

FC Barcelona rozpoczęła wewnętrzną analizę profilu Juliana Ryersona jako potencjalnego wzmocnienia prawej strony defensywy. Norweg jest ceniony za dynamikę, agresję w pressingu oraz dużą elastyczność taktyczną. To cechy, które w obecnym modelu gry mają dla sztabu duże znaczenie. Zawodnik ma kontrakt z Borussią do 2028 roku, a jego wartość rynkowa szacowana jest na około 20 milionów euro.

Julian Ryerson wyróżnia się przede wszystkim uniwersalnością. W tym sezonie najczęściej gra jako wahadłowy w ustawieniu z trójką stoperów, co pozwala mu często podłączać się do akcji ofensywnych. W razie potrzeby potrafi jednak zejść niżej i wystąpić jako trzeci środkowy obrońca. Bywa też wykorzystywany po lewej stronie, co dodatkowo zwiększa jego wartość użytkową.

POLECAMY TAKŻE

Frenkie De Jong
Barcelona czeka na ofertę za De Jonga! Gigant zaciera ręce
Julian Alvarez
Alvarez w Barcelonie?! To możliwe, ale priorytet jest inny
Ter Stegen
Ter Stegen blisko odejścia z Barcelony. Jedna kwestia blokuje transfer

Borussia Dortmund korzysta z Ryersona w inny sposób niż Barcelona ze swoich bocznych obrońców. Jak zauważa Mundo Deportivo, Norweg funkcjonuje wyżej na boisku niż Jules Kounde. Francuz częściej uczestniczy w rozegraniu i współpracuje na skrzydle z Lamine Yamalem, co naturalnie zmienia jego zadania. Ryerson częściej kończy akcje strzałami, dośrodkowaniami i kluczowymi podaniami.

Na dziś temat ma jednak charakter obserwacyjny. FC Barcelona skupia się na wzmocnieniu lewej strony środka obrony w zimowym oknie transferowym. Prawa obrona nie jest pilnym priorytetem, dlatego ewentualny ruch po Ryersona mógłby być rozważany dopiero w dalszej perspektywie. Klub zbiera informacje i przygotowuje się na przyszłość, bez pośpiechu i presji czasu.

Zobacz również: To będą najgłośniejsze zimowe transfery w Serie A