Barcelona chce kolejnego piłkarza BVB. Flick wskazał cel

FC Barcelona analizuje rynek pod kątem przyszłych wzmocnień i przygląda się Julianowi Ryersonowi, donosi Mundo Deportivo. To kolejny piłkarz Borussii Dortmund po Nico Schlotterbecku, który wzbudził zainteresowanie Katalończyków.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona sprawdza Ryersona jako opcję na prawą obronę

FC Barcelona rozpoczęła wewnętrzną analizę profilu Juliana Ryersona jako potencjalnego wzmocnienia prawej strony defensywy. Norweg jest ceniony za dynamikę, agresję w pressingu oraz dużą elastyczność taktyczną. To cechy, które w obecnym modelu gry mają dla sztabu duże znaczenie. Zawodnik ma kontrakt z Borussią do 2028 roku, a jego wartość rynkowa szacowana jest na około 20 milionów euro.

Julian Ryerson wyróżnia się przede wszystkim uniwersalnością. W tym sezonie najczęściej gra jako wahadłowy w ustawieniu z trójką stoperów, co pozwala mu często podłączać się do akcji ofensywnych. W razie potrzeby potrafi jednak zejść niżej i wystąpić jako trzeci środkowy obrońca. Bywa też wykorzystywany po lewej stronie, co dodatkowo zwiększa jego wartość użytkową.

Borussia Dortmund korzysta z Ryersona w inny sposób niż Barcelona ze swoich bocznych obrońców. Jak zauważa Mundo Deportivo, Norweg funkcjonuje wyżej na boisku niż Jules Kounde. Francuz częściej uczestniczy w rozegraniu i współpracuje na skrzydle z Lamine Yamalem, co naturalnie zmienia jego zadania. Ryerson częściej kończy akcje strzałami, dośrodkowaniami i kluczowymi podaniami.

Na dziś temat ma jednak charakter obserwacyjny. FC Barcelona skupia się na wzmocnieniu lewej strony środka obrony w zimowym oknie transferowym. Prawa obrona nie jest pilnym priorytetem, dlatego ewentualny ruch po Ryersona mógłby być rozważany dopiero w dalszej perspektywie. Klub zbiera informacje i przygotowuje się na przyszłość, bez pośpiechu i presji czasu.

