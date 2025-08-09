Barcelona poprawia sytuację finansową. Te działania dały efekt

LaPresse / ALamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona zyskała 30 milionów euro dzięki sprzedażom zawodników

FC Barcelona rozpoczęła lato spokojnie, ale skutecznie. Klub sprzedał kilku piłkarzy z dalszego planu, zachowując jednocześnie kontrolę nad ich przyszłością. Co ważne, udało się uniknąć transferów takich graczy jak Ronald Araujo czy Dani Olmo, choć wcześniej wydawało się to konieczne dla poprawy finansów.

„AS” podaje, że w sumie Barcelona zyskała blisko 30 milionów euro. Największy wpływ na ten wynik ma odejście Inigo Martineza do Al Nassr. Hiszpan rozwiązał umowę i zrezygnował z odprawy, co dało około 8,4 miliona euro oszczędności w limicie płacowym La Ligi.

Pau Victor przeszedł do Bragi, przynosząc 3 miliony euro. Transfer Pablo Torre do Mallorki oznaczał kolejne 3,5 miliona. Ansu Fati przeniósł się do Monaco, a klub zyskał około 8 milionów. Clement Lenglet odszedł do Atletico Madryt, a jego odejście pozwoliło uniknąć dalszej wypłaty pensji.

Łączny efekt tych ruchów to większa swoboda finansowa i miejsce w limicie wynagrodzeń. Dyrektorzy sportowi Barcelony uważają, że mimo zmian kadra pozostała konkurencyjna.

Ostateczne zarejestrowanie nowych nabytków zależy jednak od zatwierdzenia przez audytora 100 milionów euro przychodów ze sprzedaży loży VIP na Camp Nou. Dodatkowym źródłem wpływów będzie nowa umowa sponsorska z Demokratyczną Republiką Konga warta 10 milionów euro rocznie przez cztery lata.

