Barcelona poluje na nowego bramkarza. Konkretne nazwisko na radarze

FC Barcelona coraz poważniej myśli o nowym bramkarzu. Dziennik "Sport" donosi, że w kręgu zainteresowań katalońskiego giganta znalazł się Alex Remiro z Realu Sociedad.

Alex Remiro przymierzany do Barcelony

FC Barcelona sprowadziła Joana Garcię z Espanyolu w letnim oknie transferowym. 24-letni Hiszpan szybko wywalczył sobie miejsce między słupkami i zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy. W tej sytuacji Wojciech Szczęsny musiał pogodzić się z rolą rezerwowego.

Jak informuje dziennik „Sport”, Duma Katalonii nie zamierza jednak poprzestawać na obecnych rozwiązaniach i już podjęła pierwsze konkretne kroki w sprawie ewentualnego wzmocnienia bramki. Na celowniku znalazł się Alex Remiro z Realu Sociedad.

Według najnowszych doniesień, dyrektor sportowy Deco spotkał się z przedstawicielami 30-letniego golkipera, by dokładnie przeanalizować jego sytuację kontraktową oraz realne możliwości przeprowadzenia transferu. Remiro od lat uchodzi za jednego z najbardziej solidnych bramkarzy w La Liga.

Co ciekawe, w Barcelonie monitorują rozwój Remiro już od dłuższego czasu, jednak dotychczas przeszkodą była wysoka klauzula odstępnego. Teraz sytuacja może się zmienić. Latem Hiszpan wejdzie w ostatni rok kontraktu, co może zmusić jego obecny klub do negocjacji znacznie niższej kwoty, by uniknąć scenariusza, w którym zawodnik odejdzie za darmo w 2027 roku.

Dla Barcelony oznacza to okazję, którą władze klubu chcą dokładnie przeanalizować. W przypadku ewentualnego transferu Remiro mógłby pełnić rolę drugiego bramkarza, rywalizując z Garcią. W obecnych rozgrywkach Remiro rozegrał 31 spotkań, w których trzykrotnie zachował czyste konto.