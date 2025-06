Ter Stegen przyjął lukratywną ofertę. Niemiec powiedział „tak” gigantowi

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen przyjął ofertę kontraktu od Galatasaray

Marc-Andre ter Stegen jest o krok od sensacyjnego transferu do Galatasaray – donosi turecki dziennik Fanatik. Według źródła 33-letni bramkarz FC Barcelony osiągnął już porozumienie z tureckim gigantem w sprawie warunków osobistych kontraktu, co otwiera drogę do negocjacji między klubami.

Galatasaray oferuje Ter Stegenowi 5 milionów euro netto za sezon. To kwota niższa niż jego obecna pensja w Barcelonie, ale z gwarantowanym miejscem w pierwszym składzie. Status niekwestionowanego numeru jeden to dla bramkarza szansa na utrzymanie wysokiej formy i miejsca w reprezentacji Niemiec, gdzie cieszy się zaufaniem selekcjonera Juliana Nagelsmanna. Celem golkipera jest gra na mundialu w 2026 roku.

Choć oferta Galatasaray jest atrakcyjna finansowo, przejście do mniej konkurencyjnej ligi tureckiej może budzić wątpliwości pod kątem sportowym. Dlatego w grze o Ter Stegena pojawiają się także kluby z topowych lig europejskich. Są to m.in. Manchester United, AC Milan, oraz Paris Saint-Germain.

Sytuacja Ter Stegena w Barcelonie stała się niepewna po przyjściu Joana Garcii i decyzji klubu o przedłużeniu kontraktu z Wojciechem Szczęsnym. Niemiec początkowo deklarował wolę walki o miejsce w składzie, ale teraz oferta Galatasaray i zainteresowanie innych klubów mogą skłonić go do zmiany barw. Rynek transferowy dopiero się rozkręca, ale jedno jest pewne – 33-latek nie będzie narzekał na brak propozycji, jeśli zdecyduje się opuścić Katalonię.