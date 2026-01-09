Barcelona działa szybko. Laporta potwierdził ważny transfer

FC Barcelona zimowe zbrojenie rozpoczyna od transferu z udziałem Joao Cancelo. Ostatnio na temat tego ruchu kilka słów w rozmowie z TV3 wyraził prezydent klubu – Joan Laporta.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta docenił wkład Deco w transfer Joao Cancelo

FC Barcelona rywalizuje w tym sezonie o najwyższe cele. Blaugrana nie tylko celuje w wygranie mistrzostwa La Liga. Drużyna Hansiego Flicka już w niedzielę stanie przed szansą zdobycia pierwszego trofeum w 2026 roku. Katalończycy ponadto wciąż rywalizują w Lidze Mistrzów oraz Pucharze Króla. Tymczasem wkrótce do klubu z Camp Nou wróci reprezentant Portugalii. Ostatnio interesującej wypowiedzi w sprawie transferu udzielił prezydent Barcy.

– Joao Cancelo przyjedzie jutro i przejdzie badania lekarskie. Będzie z nami – powiedział wprost Joan Laporta w rozmowie z TV3.

– Joao Cancelo to kolejny wielki sukces Deco. Niełatwo pozyskiwać zawodników na tym rynku. Deco wykonał świetną robotę – zaznaczył prezydent Barcelony.

Portugalski zawodnik to boczny defensor, który ostatnio bronił barw Al-Hilal. W przeszłości piłkarz występował już natomiast w Barcelonie. Miało to miejsce w sezonie 2023/2024. Wówczas w ekipie z La Liga grał na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru City. Rozegrał w Barcelonie 32 spotkania, w których strzelił dwa gole.

Ogólnie w piłkarskim CV zawodnika nie brakuje znanych klubów. Joao Cancelo bronił także barw Benfiki oraz Juventusu. Jednocześnie na koncie piłkarza znajdują się mistrzostwo Portugalii oraz mistrzostwo Serie A. Ponadto zawodnik trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Premier League z Manchesterem City.