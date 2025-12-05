Barcelona otrzymała 70 milionów. De Jong natychmiast zdecydował

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona odrzuciła ofertę za de Jonga

Barcelona w tym sezonie ma swoje problemy, choć trudno powiedzieć o jakimś kryzysie czy słabszej formie w dłuższym okresie czasu. Przede wszystkim problemem Dumy Katalonii są rozgrywki Ligi Mistrzów, gdzie aktualnie na koncie mają raptem tylko siedem punktów po pięciu meczach. To przekłada się na odległe 18. miejsce w stawce. Dużo lepiej jest w lidze hiszpańskiej, gdzie są liderem stawki.

Z pewnością jednak to, co warte uwagi dziać będzie się w klubie zimą, bowiem kolejne okienko transferowe powoduje, że wiele dziać będzie się właśnie w dziedzinie transferów. Pierwszy z takich tematów już się pojawił, ale został natychmiast ucięty. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona otrzymała propozycję 70 milionów euro za transfer, którego przedmiotem miałby być Frenkie de Jong. Decyzja była jednak natychmiastowo, sam klub oraz piłkarz zdecydowali, że nie ma mowy o transferze.

Frenkie de Jong w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 15 spotkań i zanotował dwie asysty. Obecnie jednak zmaga się z kontuzją, która eliminuje go z gry. Łącznie dla Dumy Katalonii 28-letni środkowy pomocnik wystąpił jednak 274 razy i zdobył 19 goli oraz zanotował 25 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Holendra na 45 milionów euro. Jego umowa z zespołem wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

Zobacz także: Vinicius dostał wolną rękę od Alonso. Kluczowa zmiana w Realu