Vinicius dostał wolną rękę od Alonso. Kluczowa zmiana w Realu

Vinicius Junior dostał nową rolę w taktyce Realu Madryt. Xabi Alonso da mu swobodę na boisku, aby mógł grać jako drugi napastnik u boku Kyliana Mbappe - poinformował dziennik AS.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt zmieni taktykę. Vinicius dostał nową rolę od Alonso

Real Madryt notuje ostatnio słabsze wyniki, ponieważ na sześć ostatnich spotkań odniósł tylko dwa zwycięstwa. Między innymi w rozgrywkach La Liga zanotowali serię trzech remisów z rzędu. Królewscy zgubili punkty z takimi drużynami jak Girona, Elche czy Vallecano. Ostatnio udało im się przerwać niekorzystną passę, wygrywając w lidze z Athletic Bilbao (3:0).

Z najnowszych informacji dziennika AS wynika, że w taktyce Realu Madryt nastąpi kluczowa zmiana. Xabi Alonso zdecydował się zmienić rolę jednego z najważniejszych zawodników. Do tej pory Vinicius Junior grał jako typowy skrzydłowy, ale teraz jego rola ulegnie zmianie.

Vinicius Junior dostał swobodę, aby ze skrzydła schodzić do środka i grać jako drugi napastnik u boku Kyliana Mbappe. Decyzja hiszpańskiego szkoleniowca ucieszyła piłkarza. Warto dodać, że media często donosiły, że gracz nie jest zadowolony z gry na skrzydle.

Pod znakiem zapytania wciąż stoi przyszłość Viniciusa. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku i wciąż nie został przedłużony. Co więcej, dużo pisze się o napiętych relacjach na linii zawodnik – trener. W tym sezonie Vinicius wystąpił w 20 meczach, w których zdobył 5 goli i zanotował 7 asyst. W klubie gra od 2018 roku, gdy trafił do Hiszpanii z Flamengo.