Vinicius dostał wolną rękę od Alonso. Kluczowa zmiana w Realu

16:21, 5. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Vinicius Junior dostał nową rolę w taktyce Realu Madryt. Xabi Alonso da mu swobodę na boisku, aby mógł grać jako drugi napastnik u boku Kyliana Mbappe - poinformował dziennik AS.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt zmieni taktykę. Vinicius dostał nową rolę od Alonso

Real Madryt notuje ostatnio słabsze wyniki, ponieważ na sześć ostatnich spotkań odniósł tylko dwa zwycięstwa. Między innymi w rozgrywkach La Liga zanotowali serię trzech remisów z rzędu. Królewscy zgubili punkty z takimi drużynami jak Girona, Elche czy Vallecano. Ostatnio udało im się przerwać niekorzystną passę, wygrywając w lidze z Athletic Bilbao (3:0).

Z najnowszych informacji dziennika AS wynika, że w taktyce Realu Madryt nastąpi kluczowa zmiana. Xabi Alonso zdecydował się zmienić rolę jednego z najważniejszych zawodników. Do tej pory Vinicius Junior grał jako typowy skrzydłowy, ale teraz jego rola ulegnie zmianie.

Vinicius Junior dostał swobodę, aby ze skrzydła schodzić do środka i grać jako drugi napastnik u boku Kyliana Mbappe. Decyzja hiszpańskiego szkoleniowca ucieszyła piłkarza. Warto dodać, że media często donosiły, że gracz nie jest zadowolony z gry na skrzydle.

Pod znakiem zapytania wciąż stoi przyszłość Viniciusa. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku i wciąż nie został przedłużony. Co więcej, dużo pisze się o napiętych relacjach na linii zawodnik – trener. W tym sezonie Vinicius wystąpił w 20 meczach, w których zdobył 5 goli i zanotował 7 asyst. W klubie gra od 2018 roku, gdy trafił do Hiszpanii z Flamengo.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Cel transferowy Barcelony chce przejść do… Realu Madryt
Xabi Alonso
Real zainteresowany gwiazdorem PSG. Na stole 150 milionów euro
Xabi Alonso
Real Madryt otrzymał ogromny cios. Poważna kontuzja gwiazdy