Barcelona obserwuje Brazylijczyka. Gigant szykuje ofertę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Luis Benedetti przymierzany do Barcelony

FC Barcelona zdobyła siedem punktów w trzech dotychczasowych meczach La Liga. W żadnym z nich w wyjściowym składzie nie pojawił się Robert Lewandowski, który przed sezonem nabawił się urazu. Kapitan reprezentacji Polski jest już w pełni sił i liczy na premierowe trafienie w sezonie przeciwko Valencii w 4. kolejce. Wiadomo już, że w niedzielnym meczu nie zagra Lamine Yamal, który doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii.

Władze katalońskiego klubu już myślą o kolejnym oknie transferowym. Od dłuższego czasu mistrzowie Hiszpanii monitorują sytuację Luisa Benedettiego z Palmeiras. Brazylijska piłka od lat dostarcza Europie utalentowanych młodych zawodników, a gigant z Camp Nou bacznie obserwuje południowoamerykański rynek, szukając kolejnych perełek.

Jednym z zawodników, który teraz zwrócił szczególną uwagę Dumy Katalonii, jest wspominany 19-letni obrońca. Według doniesień dziennika „AS”, klub jest gotowy zaoferować 12 milionów euro za jego transfer. Okazuje się, klub z Sao Paulo żąda co najmniej 15 milionów. Benedetti był kapitanem reprezentacji Canarinhos do lat 17. W seniorskim zespole Palmeiras zadebiutował w tym roku. Benedetti znajduje się także na radarze Arsenalu.

Młody obrońca imponuje warunkami fizycznymi. Brazylijczyk mierzy 197 cm wzrostu. Dominacja w powietrzu, doskonałe ustawianie oraz dobre umiejętności gry z piłką sprawiają, że jest idealnym kandydatem na środkowego obrońcę. Dodatkowo jest lewonożnym zawodnikiem, którego Barcelona poszukuje po odejściu Inigo Martineza.