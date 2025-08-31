FC Barcelona zamierza dokonać przyszłościowego wzmocnienia. Na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Luiz Benedetti z Palmeiras. Defensor jest również celem Arsenalu - donosi "Sport Witness".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Luiz Benedetti na radarach FC Barcelony i Arsenalu

FC Barcelona już w niedzielny wieczór rozegra trzecie spotkanie w nowym sezonie La Ligi. Dotychczas postawa zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka jest bez zarzutów. Duma Katalonii bowiem sięgnęła po komplet zwycięstw, pokonując RCD Mallorkę (3:0) i Levante (3:2). Ostatnio dotarły do nas dobre informacje z obozu mistrza Hiszpanii. Otóż Wojciech Szczęsny został zarejestrowany przez komisję ligową.

Tymczasem docierają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelony. Serwis „Sport Witness” informuje, że mistrzowie Hiszpanii wkrótce mogą dokonać przyszłościowego wzmocnienia. W kręgu zainteresowań Blaugrany znalazł się Luiz Benedetti, który na co dzień reprezentuje barwy Palmeiras.

FC Barcelona jednak ma poważnego konkurenta w walce o transfer młodego Brazylijczyka. Otóż zawodnik znajduje się również na celowniku Arsenalu. Wspomniane źródło zaznacza, że 19-latek może patrzyć przychylniej w kierunku londyńczyków. Otóż u Mikela Artety występują jego rodacy, którzy mogą pomóc mu zaaklimatyzować się w nowej drużynie. Czas pokaże, gdzie ostatecznie wyląduje młodzieżowy reprezentant Canarinhos.

Luiz Benedetti dotychczas rozegrał zaledwie dziewięć spotkań w seniorskich barwach Palmeiras. 19-latek jeszcze nie zdołał wpisać się do protokołu z golem lub asystą.