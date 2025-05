Barcelona szuka nowego bramkarza. Flick zablokował transfer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick ma wątpliwości, Joan Garcia może zostać pominięty przez Barcelonę

FC Barcelona w najbliższym czasie musi wyjaśnić sytuację z obsadą bramki. Aktualnie w pierwszym zespole jest aż trzech bramkarzy: Marc-Andre ter Stegen, Wojciech Szczęsny i Inaki Pena. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość każdego z nich, a dyrektor sportowy pracuje nad transferem nowego golkipera. Na liście życzeń od dłuższego czasu znajduje się Joan Garcia z Espanyolu.

W teorii transfer Garcii nie byłby żadnym problemem. Hiszpan ma w kontrakcie klauzulę odejścia, wynoszącą ok. 25 milionów euro. Suma odstępnego może niebawem wzrosnąć do 30 mln euro jeśli na czerwcowym zgrupowaniu zaliczy debiut w reprezentacji Hiszpanii.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Barcelona niemal na pewno sfinalizuje transfer Garcii. Natomiast nowe informacje w tej sprawie przekazał serwis El Nacional. Na jaw wyszły niespodziewane fakty, bowiem okazuje się, że Hansi Flick ma duże zastrzeżenia dot. 24-latka. Szkoleniowiec podzielił się swoimi wątpliwościami, ponieważ uważa, że bramkarz ma zbyt małe doświadczenie w grze na wysokim poziomie. Co więcej, jego profil nie pasuje do stylu gry, jaki preferuje Blaugrana.

Garcia nie był jedyną opcją Barcelony na lato w kontekście nowego bramkarza. Oprócz niego Deco i Joan Laporta umieścili na liście życzeń dwóch innych zawodników. Pod obserwacją znaleźli się Lucas Chavelier i Bart Verbruggen.