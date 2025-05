Szokujące żądania Man Utd! Barcelona musi oddać gwiazdę za Rashforda

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Fermin lub Araujo za Rashforda, Man United stawia Barcelonie warunek

Marcus Rashford drugą część sezonu 2024/2025 spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Reprezentant Anglii musiał zmienić klub w trakcie zimowego okna transferowego. Po zatrudnieniu Rubena Amorima w Manchesterze United piłkarz popadł w konflikt ze szkoleniowcem. Wszystko wskazuje na to, że ich relacji nie da się naprawić, przez co 26-latek latem definitywnie opuści Old Trafford.

W kontekście przyszłości Rashforda wymienia się m.in. Aston Villę, która ma możliwość wykupu piłkarza. Kwota, jakiej oczekują Czerwone Diabły, jest dla nich za wysoka, dlatego niewykluczone, że The Villans zrezygnuje z opcji transferu definitywnego.

Niepewną sytuację może wykorzystać FC Barcelona. Katalończycy od dawna obserwują poczynania Rashforda, a piłkarz nie ukrywa, że chce przenieść się na Camp Nou. Mówi się, że Anglik odrzuca wszystkie inne oferty, aby trafić do nowego mistrza La Ligi.

Jak podaje El Nacional transfer Rashforda będzie możliwy pod trzema warunkami. Pierwszy z nich to kwota 50 milionów euro, co może być trudne do zrealizowania. Manchester United ma jednak w zanadrzu dwie inne opcje, obejmujące wymianę zawodników.

Czerwone Diabły mogą oddać skrzydłowego w zamian za Ronalda Araujo. Urugwajczyk stracił na znaczeniu w Barcelonie, a Manchester United widzi w nim lidera formacji obronnej. Niewykluczone, że Duma Katalonii mogłaby być otwarta na taki ruch, biorąc pod uwagę aktualną sytuację piłkarza. 20-krotny mistrz Anglii rozważy także potencjalną wymianę za Fermina Lopeza.