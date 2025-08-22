Barcelona nie przeprowadzi tego transferu. Flick postawił weto

AFLO/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick dementuje plotki o odejściu Casado z Barcelony

Barcelona tego lata przeprowadziła kilka wartościowych ruchów do klubu, ale wśród tych najważniejszych oczywiście należy wymienić sprowadzenie Marcusa Rashforda. Anglik swoim przyjściem do stolicy Katalonii pozwolił otworzyć Hansiemu Flickowi wiele nowych możliwości w wyborze składy oraz zwiększył rywalizację w ofensywie.

Wiadomo jednak, że okienko transferowe nadal jest otwarte i coś jeszcze w kontekście ruchów do klubu może się wydarzyć. Co jednak ważne, nie powinno dojść jednak odejścia Marca Casado. W ostatnim czasie hiszpański pomocnik był łączony z przenosinami do innych klubów, ale teraz szkoleniowiec Barcelony na konferencji prasowej jednoznacznie wypowiedział się na ten temat.

– Nie sądzę, że chce odejść z klubu, a ja chcę go tu mieć. To będzie trudny sezon i potrzebujemy każdego zawodnika. Mamy wiele pewności siebie w zespole i tego chcemy. To nie jest łatwa sytuacja dla zawodników, ale taki jest futbol. Grają dla FC Barcelony i staramy się osiągnąć wiele w tym sezonie. Tego potrzebujemy: każdego zawodnika – powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej przed meczem z Levante, cytowany przez serwis „fcbarca.com”.

