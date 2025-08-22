Hansi Flick był obecny na konferencji przed meczem Levante - Barcelona. Niemiec wypowiedział się między innymi na temat Roberta Lewandowskiego.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick: kto za Lewandowskiego? Nie tylko Ferran

Barcelona rozpoczęła sezon od zwycięstwa na Estadi de Son Moix. Mallorca nie co ułatwiła zadanie obrońcom tytułu. Els Vermellencs już do przerwy przegrywali 0:2, a na dodatek musieli radzić sobie w podwójnym osłabieniu. Po zmianie stron Duma Katalonii strzeliła tylko jednego gola – w doliczonym czasie do siatki trafił Lamine Yamal. Teraz Blaugranę czeka mecz z Levante. Hansi Flick przed tym starciem rozmawiał z dziennikarzami.

Czy Estadi Ciutat de València wystąpi Robert Lewandowski? Polak opuścił premierową kolejkę, ale wraca do zdrowia i ma znaleźć się w kadrze na pojedynek z ekipą Granotes. Jednak jeżeli 37-latek nie wybiegnie w podstawowym składzie, jego naturalnym zastępcą jest Ferran Torres. Flick podał także inne rozwiązanie:

– Czy Marcus Rashford może zastąpić Ferrana lub Lewandowskiego? Zdecydowanie. To prawda, że ​​Rashford jest coraz bliżej wyjściowej jedenastki. Jest też wyjątkowy w pierwszym kontakcie z piłką i dysponuje ponadprzeciętną szybkością. Wierzę, że w tym sezonie zobaczymy fantastyczną wersję Rashforda – przyznał szkoleniowiec Barcy.

Rahsford w poprzedniej kolejce pojawił się na boisku w 69. minucie i zmienił Torresa. W starciu z Levante Anglik także powinien zameldował się na murawie w drugiej połowie.