Marc Casado znalazł się na radarze Girony. Klub z Estadi Montilivi chciałby wypożyczyć młodego pomocnika, co jednak nie zadowala Barcelony - dowiedziała się stacja RAC1.

Girona chciałaby wypożyczyć Marca Casado

Marc Casado wciąż nie może być pewny swojej przyszłości w Barcelonie. Choć młody pomocnik deklaruje chęć pozostania na Camp Nou i walki o swoje miejsce w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka, to władze Blaugrany są gotowe rozważyć korzystne oferty za perspektywicznego zawodnika. W ostatnich tygodniach 21-latek był już łączony z takimi klubami jak Como 1907, Wolverhampton Wanderers czy Real Betis, co pokazuje, że dwukrotny reprezentant Hiszpanii może przebierać w propozycjach.

Jak poinformowała katalońska stacja radiowa „RAC1”, do gry o Marca Casado włączyła się także Girona. Rewelacja sezonu 2023/2024 La Ligi złożyła Barcelonie ofertę wypożyczenia zdolnego pomocnika. Propozycja wydaje się jednak mało atrakcyjna dla działaczy Dumy Katalonii, którzy liczą na transfer definitywny, mogący zasilić klubowy budżet. Girona miała nadzieję na wzmocnienie środka pola utalentowanym Hiszpanem, ale negocjacje mogą zakończyć się fiaskiem, jeśli nie przedstawi konkretnej oferty kupna.

Marc Casado jest wychowankiem La Masii, a w ostatnich miesiącach zyskał zaufanie Hansiego Flicka, dzięki czemu odegrał ważną rolę w poprzedniej kampanii. Gdyby nie kontuzja, jego znaczenie mogłoby być jeszcze większe. Łącznie rozegrał już 41 spotkań w pierwszej drużynie Barcelony, w których zdobył 1 bramkę i zanotował 6 asyst. Defensywny pomocnik ma ważny kontrakt z katalońskim gigantem do 2028 roku, a jego wartość rynkowa według fachowego serwisu „Transfermarkt” szacowana jest na 30 milionów euro. Przyszłość 21-letniego młodzieńca powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.