Ez Abde rozgrywa bardzo udany sezon. Latem FC Barcelona wypożyczyła go do Osasuny Pampeluna. Blaugrana nie podjęła jeszcze decyzji, czy dać 21-latkowi szansę w pierwszej drużynie, czy też sprzedać go za niezłe pieniądze do Premier League. Marokańczykiem interesuje się kilka klubów, w tym z pewnością Leeds United.