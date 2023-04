PressFocus Na zdjęciu: Samuele Ricci

Samuele Ricci rozgrywa bardzo udany sezon w barwach Torino

21-latkiem interesuje się ponoć sam Real Madryt

Granata uznaje pomocnika za nietykalnego, ale oferta rzędu 20-25 milionów euro może zmienić tę decyzję

Królewscy sięgną po włoski talent?

Real Madryt zamierza w nadchodzącym oknie transferowym wzmocnić linię pomocy. Przyszłość tak podstawowych graczy, jak Luka Modrić czy Toni Kroos pozostaje niepewna. Faworytem do trafienia na Santiago Bernabeu pozostaje Jude Bellingham. Trudno jednak przewidzieć, gdzie zdecyduje się grać Anglik.

Królewscy mają jednak kilka planów awaryjnych. Jednym z nich Samuele Ricci. To objawienie tego sezonu Serie A. Młody Włoch trafił do Torino w połowie poprzedniego sezonu. Po pół roku Granata nie wahała się i zapłaciła za pomocnika 8,5 milionów euro, które trafiły do Empoli. Trwająca kampania udowadnia tylko klasę 21-latka.

Jak donosi Tuttosport, Torino uznaje podopiecznego za nietykalnego. Włoski klub nie mógłby jednak pozwolić sobie na bezrefleksyjne odrzucenie oferty rzędu 20 czy 25 milionów euro. To kwota zdecydowanie w zasięgu Realu Madryt. Pytanie brzmi, czy Królewscy postanowią zainwestować w mało jeszcze znanego gracza.

Ricci rozegrał w tym sezonie już 24 spotkania dla Torino. Zanotował w nich gola i asystę.

