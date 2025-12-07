Barcelona może wypożyczyć pomocnika. Ligowy rywal poprosił o transfer

Barcelona może rozważyć w styczniu wypożyczenie Marca Bernala do Girony - informuje Nil Sola z "Esport3". Hiszpański pomocnik jest głębokim rezerwowym w zespole Hansiego Flicka.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Girona chce wypożyczyć Marca Bernala

FC Barcelona pozostaje liderem tabeli La Liga, powiększając przewagę nad Realem Madryt. W ostatnim meczu Dumy Katalonii z Realem Betis (5:3) bohaterem został Ferran Torres, który skompletował hat-tricka. Tymczasem Marc Bernal spędził na boisku zaledwie 28 minut, wchodząc w drugiej połowie za Pedriego.

Wiele wskazuje na to, że 18-letni pomocnik może wkrótce opuścić szeregi mistrzów Hiszpanii. Według informacji dziennikarza Nil Sola z „Esport3”, Girona zamierza poprosić o wypożyczenie Bernala w zimowym oknie transferowym. Michel potrzebuje wzmocnień, by zawalczyć o europejskie puchary. Obecnie kataloński zespół plasuje się wysokiej 6. lokacie.

Zainteresowanie 18-latkiem wynika przede wszystkim z jego ograniczonego czasu gry w pierwszej drużynie Barcelony. Wypożyczenie byłoby dla Bernala szansą na regularne występy i dalszy rozwój, przy jednoczesnym zachowaniu opcji powrotu do klubu, który wiąże z nim duże nadzieje.

Pod koniec września kataloński gigant zdecydował się przedłużyć kontrakt Bernala do czerwca 2029 roku, ustanawiając przy tym klauzulę odstępnego w wysokości 500 milionów euro. Mimo to młody zawodnik jest otwarty na propozycje transferowe, co otwiera drogę dla potencjalnego wypożyczenia do Girony. W tym sezonie defensywny pomocnik rozegrał osiem meczów we wszystkich rozgrywkach, notując jedną asystę w lidze.