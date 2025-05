Barcelona może stracić pomocnika. Pojawiła się oferta

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pablo Torre może zostać wypożyczony

Pablo Torre nie otrzymywał zbyt wielu szans od Hansiego Flicka na pokazanie swoich umiejętności na boisku. Jednak w swoich nielicznych występach prezentował się przyzwoicie. W 14 spotkaniach rozegrał 421 minut i zdobył cztery bramki oraz zanotował trzy asysty.

Nowym zespołem hiszpańskiego pomocnika ma być RCD Mallorca. Klub chce go pozyskać na sezon 2025/2026. Zarówno zawodnik jak i sztab Barcelony uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie 22-letniego zawodnika, żeby mógł się rozwijać i nabierać doświadczenia.

Blaugrana nie zamierza rozstawać się z Pablo Torre. Przed odejściem ma dojść do przedłużenia kontraktu, który obecnie jest ważny do 2026 roku. Zarząd nie chce się go pozbywać, tylko dać mu możliwość regularnej gry na poziomie hiszpańskiej ekstraklasy.

Już zimą możliwe było wypożyczenie Torre do innego zespołu, ale wtedy nie zdecydował się on na opuszczenie Barcelony. Liczył, że dostanie swoją szansę. Teraz jednak piłkarz jest gotów na nowe wyzwanie. Mallorca może zapewnić mu odpowiednie środowisko do rozwoju i zagwarantować regularne występy.

Barcelona nadal wierzy w jego potencjał. Dla zawodnika byłaby to szansa, żeby udowodnić swoją wartość i wrócić na Camp Nou jako piłkarz, który będzie gotowy do walki o miejsce w składzie.

