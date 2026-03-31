Barcelona może dokonać transferu, który wpłynie na całą ligę

19:10, 31. marca 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Barcelona wciąż rozgląda się za ofensywnym wzmocnieniem, a na celowniku znalazł się Omar Marmoush. Głos w tej sprawie zabrał Santi Denia i jasno ocenił potencjał piłkarza.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Santi Denia odniósł się do rosnącego zainteresowania Omarem Marmoushem i jego możliwego transferu do Hiszpanii. Były selekcjoner młodzieżowych reprezentacji Hiszpanii jasno ocenił profil zawodnika. – Marmoush to piłkarz o dużej jakości technicznej, a jego transfer do Manchesteru City pokazuje skalę jego potencjału – powiedział.

Denia podkreślił także znaczenie takiego ruchu dla całej ligi. – Jeśli trafi do ligi hiszpańskiej, będzie ważnym wzmocnieniem zarówno sportowo, jak i marketingowo – powiedział. Według niego taki transfer może podnieść poziom rozgrywek i zwiększyć ich atrakcyjność.

Zainteresowanie zawodnikiem nie ogranicza się tylko do Barcelony. W kontekście możliwego transferu pojawia się także Atletico. To pokazuje skalę zainteresowania i rosnącą wartość piłkarza na rynku. Marmoush jest piłkarzem, który może wnieść do Dumy Katalonii jakość, a ponadto jest przystępny cenowo. Taki transfer nie nadwyręży finansów Blaugrany i pozwoli także na inne roszady w składzie.

Faworytem Barcelony pozostaje jednak Julian Alvarez, który jest łączony z katalońskim klubem od wielu tygodni. Ten transfer będzie jednak niezwykle trudny do zrealizowania, bo Atletico bardzo ceni Argentyńczyka i niechętnie myśli o transferze.

W tle pozostaje też przyszłość Roberta Lewandowskiego. Choć hiszpańskie media są zgodne w tej kwestii, że Barcelona poszuka nowego napastnika nawet, jeśli Polak pozostanie na Camp Nou na kolejny sezon.

Zobacz również: Wiadomo, ile Barcelona musiałaby zapłacić Szczęsnemu za rozwiązanie kontraktu