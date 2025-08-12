Real Madryt dostał ofertę za gwiazdę. Królewscy wyznaczyli cenę

Real Madryt dostaje oferty i zapytania z Arabii Saudyjskiej oraz Kataru o podstawowego zawodnika. Jak podaje Defensa Central, Królewscy wyznaczyli cenę za gwiazdora.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt nie chce sprzedawać gwiazdy

Real Madryt jest zadowolony z postępów Edera Militao, który wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej zerwaniem więzadeł krzyżowych. Brazylijczyk solidnie prezentuje się na treningach i na początku lipca dostał kilkadziesiąt minut podczas półfinałowego starcia z PSG na Klubowych Mistrzostwach Świata. Sam obrońca czuje się dobrze i chce wrócić do gry na najwyższym poziomie.

Xabi Alonso uważa go podstawowego stopera, choć wiele będzie zależało czy będzie w stanie utrzymać wysoką formę. W klubie panuje przekonanie, że zdrowy Militao może być jednym z kluczowych zawodników w nadchodzącym sezonie. Dlatego nikt nie myśli o jego odejściu.

Hiszpański gigant otrzymał oferty i zapytania z Arabii Saudyjskiej oraz Kataru. Los Blancos jednak nie zamierzają sprzedawać zawodnika. Jeśli 27-latek poprosiłby o transfer, klub oczekiwałby minimum 45 milionów euro. To kwota, która ma odstraszyć potencjalnych chętnych.

Obecnie Militao nie myśli o zmianie otoczenia. Chce walczyć o miejsce w wyjściowej jedenastce i udowodnić swoją wartość po dwóch ciężkich kontuzjach, przez które w ciągu dwóch ostatnich lat rozegrał tylko 31 spotkań.

Zobacz także: Real ponownie wyraził zainteresowanie obrońcą. To może być zaskakujący transfer