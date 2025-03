Barcelona ma kandydata na następcę Ter Stegena. Nie chodzi o Joana Garcię

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona szuka następcy Ter Stegena

FC Barcelona poszukuje nowego bramkarza na przyszły sezon, zdając sobie sprawę z konieczności wzmocnienia tej kluczowej pozycji. Marc-Andre ter Stegen wciąż wraca do pełni sił po poważnej kontuzji, a przyszłość Inakiego Peni stoi pod znakiem zapytania, ponieważ wydaje się, że po sezonie opuści on klub. W związku z tym dyrekcja sportowa analizuje różne opcje na rynku. Choć jednym z faworytów od dłuższego czasu pozostaje Joan Garcia z Espanyolu, nie jest on jedynym nazwiskiem na liście. Prezydent Barcelony, Joan Laporta ma na oku innego kandydata. Mowa o Alexie Remiro, golkiperze Realu Sociedad.

Pozycja bramkarza w Barcelonie budzi obecnie sporo wątpliwości. Ter Stegen, który przez lata był filarem zespołu wciąż leczy uraz i nie wiadomo czy zdoła wrócić do swojej najlepszej formy. Tymczasowo jego miejsce w bramce zajął Wojciech Szczęsny, który prezentuje się solidnie, ale nie jest pewne, czy Polak zdecyduje się na przedłużenie kontraktu.

“Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Jednym z najczęściej wymienianych kandydatów w ostatnich tygodniach jest Joan Garcia. 23-letni golkiper wykazuje ogromny potencjał i zwrócił na siebie uwagę czołowych klubów. Jednak Espanyol nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim talentem. Mimo że Blaugrana docenia jego potencjał, zdaje sobie sprawę, że na najwyższym poziomie potrzebuje również bardziej doświadczonego bramkarza.

Alex Remiro, 29-letni golkiper jest jedną z kluczowych postaci zespołu z San Sebastian i od lat zapewnia swojej drużynie stabilność w defensywie. Jego pewność między słupkami oraz doświadczenie w europejskich rozgrywkach czynią go atrakcyjną opcją dla Barcelony.

Remiro od kilku sezonów jest niekwestionowanym numerem jeden w Realu Sociedad, udowadniając swoją niezawodność i wysoki poziom gry.