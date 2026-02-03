Barcelona ma jasny plan wobec Rashforda. Romano ujawnił decyzję klubu

07:35, 3. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Barcelona podjęła jasną decyzję w sprawie przyszłości Marcusa Rashforda. Według Fabrizio Romano klub chce zatrzymać Anglika na stałe, a plan został już oficjalnie przekazany zawodnikowi i jego otoczeniu.

Marcus Rashford
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona chce wykupić Rashforda, ale kluczowe będą pieniądze

Barcelona jest zdecydowana zatrzymać Marcusa Rashforda na dłużej. Fabrizio Romano przekazał w DAZN, że decyzja pod względem sportowym już zapadła. – Decyzja Barcelony jest taka, aby zatrzymać Marcusa Rashforda – poinformował dziennikarz. Co istotne, klub nie ograniczył się do wewnętrznych deklaracji.

Romano ujawnił, że stanowisko zostało jasno zakomunikowane zawodnikowi. – Decyzja techniczna Barcelony została już przekazana piłkarzowi i jego bratu, który jest jego agentem – podkreślił ekspert rynku transferowego. Relacje między stronami mają być bardzo dobre, co ułatwia dalsze rozmowy.

POLECAMY TAKŻE

Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha
Barcelona planuje letnie transfery. Potrzebuje dwóch piłkarzy
Dusan Vlahovic
FC Barcelona poznała żądania Vlahovica. Decyzja zapadła natychmiast
Wayne Rooney
Man Utd znów jest sobą? Rooney nie ma wątpliwości

Na pozytywną atmosferę wpływa także postawa samego piłkarza. Rashford szybko odnalazł się w zespole i prezentuje wysoką formę w europejskich rozgrywkach. – Intencją klubu jest zatrzymanie Rashforda, ponieważ są bardzo zadowoleni z jego gry, a sam zawodnik również jest bardzo szczęśliwy w Barcelonie – dodał Romano.

Kluczowa faza negocjacji dopiero jednak nadejdzie. Barcelona będzie musiała zdecydować się na uruchomienie opcji wykupu. – Klub będzie musiał podjąć decyzję, bo mówimy o kwocie 30 milionów euro – zaznaczył Romano, wskazując na finansowy ciężar operacji.

W grę wchodzi także wysoka pensja zawodnika, ale Anglik już wcześniej pokazał swoje zaangażowanie. – Rashford zrezygnował z bardzo dużych pieniędzy zeszłego lata, aby dołączyć do Barcelony – przypomniał dziennikarz. Ostateczny scenariusz może zależeć również od sytuacji w Manchesterze United, gdzie wciąż nie jest przesądzone, kto poprowadzi zespół w kolejnym sezonie.

Zobacz również: Milik znów łączony z Górnikiem. Klub przerywa milczenie