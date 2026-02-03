Barcelona ma jasny plan wobec Rashforda. Romano ujawnił decyzję klubu

Barcelona podjęła jasną decyzję w sprawie przyszłości Marcusa Rashforda. Według Fabrizio Romano klub chce zatrzymać Anglika na stałe, a plan został już oficjalnie przekazany zawodnikowi i jego otoczeniu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona chce wykupić Rashforda, ale kluczowe będą pieniądze

Barcelona jest zdecydowana zatrzymać Marcusa Rashforda na dłużej. Fabrizio Romano przekazał w DAZN, że decyzja pod względem sportowym już zapadła. – Decyzja Barcelony jest taka, aby zatrzymać Marcusa Rashforda – poinformował dziennikarz. Co istotne, klub nie ograniczył się do wewnętrznych deklaracji.

Romano ujawnił, że stanowisko zostało jasno zakomunikowane zawodnikowi. – Decyzja techniczna Barcelony została już przekazana piłkarzowi i jego bratu, który jest jego agentem – podkreślił ekspert rynku transferowego. Relacje między stronami mają być bardzo dobre, co ułatwia dalsze rozmowy.

Na pozytywną atmosferę wpływa także postawa samego piłkarza. Rashford szybko odnalazł się w zespole i prezentuje wysoką formę w europejskich rozgrywkach. – Intencją klubu jest zatrzymanie Rashforda, ponieważ są bardzo zadowoleni z jego gry, a sam zawodnik również jest bardzo szczęśliwy w Barcelonie – dodał Romano.

Kluczowa faza negocjacji dopiero jednak nadejdzie. Barcelona będzie musiała zdecydować się na uruchomienie opcji wykupu. – Klub będzie musiał podjąć decyzję, bo mówimy o kwocie 30 milionów euro – zaznaczył Romano, wskazując na finansowy ciężar operacji.

W grę wchodzi także wysoka pensja zawodnika, ale Anglik już wcześniej pokazał swoje zaangażowanie. – Rashford zrezygnował z bardzo dużych pieniędzy zeszłego lata, aby dołączyć do Barcelony – przypomniał dziennikarz. Ostateczny scenariusz może zależeć również od sytuacji w Manchesterze United, gdzie wciąż nie jest przesądzone, kto poprowadzi zespół w kolejnym sezonie.

