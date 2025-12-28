ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ferran Torres zastąpi Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

FC Barcelona od 2022 roku ma spokój na pozycji napastnika. Duma Katalonii wówczas sprowadziła Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, który z miejsca stał się ich kluczowym graczem. Ostatnie miesiące jednak nie są udane w wykonaniu kapitana reprezentacji Polski. Bardzo możliwe, że już latem napastnik pożegna się z obecnym pracodawcą, ponieważ wtedy dobiega końca jego kontrakt.

Tymczasem z informacji przekazanych przez „AS” możemy wywnioskować, że FC Barcelona jest gotowa na rozstanie z Robertem Lewandowskim. Duma Katalonii długi rozglądała się za następcą Polaka, ale już wybrała odpowiedniego kandydata. Kapitana naszej kadry zastąpi… Ferran Torres, czyli dotychczasowy zmiennik 37-latka.

Od wielu tygodni wymieniało się w mediach napastników, którzy mogliby trafić do FC Barcelony. Brak transferu może mieć też związek z problemami finansowymi Duma Katalonii. Ferran Torres jednak wielokrotnie udowadniał, że jest w stanie wejść w buty Roberta Lewandowskiego. Hiszpan zatem stoi przed poważnym wyzwaniem.

Ferran Torres w obecnym sezonie rozegrał 22 spotkania w koszulce FC Barcelony. Hiszpański snajper może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 13 trafień, a także zaliczył jedną asystę.