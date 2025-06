rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rezygnuje z Pau Victora

Pau Victor dołączył do Barcelony latem ubiegłego roku jako cichy kandydat do roli zmiennika Roberta Lewandowskiego. Choć jego przyjście przyjęto z umiarkowanym entuzjazmem, wielu liczyło, że młody napastnik pozytywnie zaskoczy i wzmocni rywalizację w ofensywie Blaugrany.

Sezon jednak nie ułożył się po myśli Hiszpana. Victor zagrał niespełna 400 minut we wszystkich rozgrywkach, co jasno wskazuje, że nie zdołał przebić się do podstawowego składu. W związku z tym Barcelona zdecydowała się zrezygnować z jego usług.

Jak informuje „Mundo Deportivo”, zawodnik został oficjalnie poinformowany, że nie figuruje w planach klubu na sezon 2025/26. Pau Victor rozpoczął już poszukiwania nowego klubu, a jego nazwisko pojawiło się na radarze dwóch zespołów z La Liga – Girony i Realu Betis.

Powrót do Girony, gdzie Victor wcześniej występował, może być idealną okazją do odbudowania formy i pokazania się na najwyższym poziomie. Również Betis może dać mu szansę na regularną grę i rozwój w sprzyjającym środowisku.

Barcelona tymczasem planuje oprzeć alternatywy dla Lewandowskiego na Ferranie Torresie i Danim Olmo. Klub liczy, że duet ten wystarczy na najbliższy sezon, zanim latem 2026 ruszy po nowego napastnika z najwyższej półki.

Zobacz również: Juventus ma problem. Kolo Muani na celowniku angielskich gigantów