FC Barcelona latem planuje wzmocnić skład. Od pewnego momentu Duma Katalonii wyraża zainteresowanie Ivanem Perisić. Chorwat natomiast jest gotowy obniżyć pensję, aby dołączyć do mistrza Hiszpanii - podaje "Mundo Deportivo".

Ivan Perisić zdeterminowany, aby wzmocnić FC Barcelonę

FC Barcelona już pracuje nad wzmocnieniami, których będą mogli dokonać w letnim okienku transferowym. Duma Katalonii jednak musi na początek zebrać odpowiednie fundusze. Ich plan polega na sprzedaży kilku zawodników. Ronald Araujo jest jednym z graczy, który latem opuści zespół prowadzony przez Hansiego Flicka.

Od pewnego czasu z przeprowadzką do FC Barcelony jest łączony Ivan Perisić. 36-latek dotychczas był związany z PSV Eindhoven, ale wkrótce strony zakończą współpracę. W tej sprawie tymczasem nowe doniesienia przekazuje serwis „Mundo Deportivo”. Otóż chorwacki skrzydłowy jest zdeterminowany, aby dołączyć do ekipy mistrzów Hiszpanii. Zawodnik bowiem wyraził gotowość znacznie obniżyć pensję. Ten ruch ma przygotować weterana do zbliżających się mistrzostw świata.

Warto zaznaczyć, że Ivan Perisić w przeszłości miał okazję współpracować z Hansim Flickiem. Było to za czasów Bayernu Monachium. Wówczas Bawarczycy z Chorwatem w składzie i Niemcem na ławce trenerskiej sięgnęli po triumf w Lidze Mistrzów. Współpraca zawodnika ze szkoleniowcem wówczas układała się bardzo pozytywnie.

Ivan Perisić w minionym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce PSV Eindhoven. Reprezentant Chorwacji może się pochwalić wyśmienitymi statystykami. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 16 trafień, a także 11 asyst.