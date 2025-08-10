FC Barcelona wkrótce może dobić targu z Galatasaray. Inaki Pena znalazł się bowiem na radarze tureckiego zespołu. Koszt transferu bramkarza może wynieść nawet 10 milionów euro - podaje "Sempre Barca".

ANP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Inaki Pena celem Galatasaray

FC Barcelona obecnie zbiera fundusze, aby w przyszłym roku bardziej szaleć na rynku transferowym. Obecnie największą przeszkodą Dumy Katalonii jest właśnie budżet. Mistrzowie Hiszpanii zatem planują rozstania z niechcianym piłkarzami, aby powiększyć klubowe konto. Inaki Pena jest w gronie zawodników bez przyszłości w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka.

Ostatnio pojawiła się informacja, że Inaki Pena trafił na celownik Como. Jak się okazuje, włoski zespół będzie miał poważnego rywala w walce o transfer bramkarza FC Barcelony. Serwis „Sempre Barca” przekazał, że Hiszpan znalazł się również w kręgu zainteresowań Galatasaray. Turcy są gotowi przeznaczyć na sprowadzenie 26-latka 8-10 milionów euro.

Inaki Pena jednak nie jest priorytetem Galatasaray. Turcy w pierwszej kolejności traktują Edersona z Manchesteru United. Transfer Brazylijczyka jednak przeciąga się w czasie, przez co na RAMS Park wkrótce mogą poważniej traktować postać Hiszpana. Czas pokaże, gdzie ostatecznie wyląduje 26-letni golkiper Dumy Katalonii.

W minionym sezonie Inaki Pena rozegrał 23 spotkania między słupkami FC Barcelony. Hiszpan może się pochwalić dobrą liczbą zachowanych czystych kont. Udało mu się bowiem aż siedem meczów zakończyć bez straconego gola.