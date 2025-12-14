Barcelona i Real walczą o gwiazdora. Klub podniósł za niego cenę

FC Barcelona i Real Madryt chcą pozyskać Nico Schlotterbecka. W związku z tym jak donosi serwis Sport BILD, Borussia Dortmund podniosła cenę za swojego defensora.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Joan Laporta

Schlotterbeck wyceniony o 20 mln euro więcej

FC Barcelona od dłuższego czasu planuje pozyskać obrońcę, który mógłby wzmocnić defensywę na lata. Katalończycy analizują różne opcje, a wśród z kandydatów od dawna wymieniany jest Nico Schlotterbeck, którego chce pozyskać także Real Madryt. Niemiec uchodzi za jednego z najlepszych stoperów Bundesligi.

Według najnowszych doniesień Borussia Dortmund podniosła cenę wywoławczą z 30 milionów euro do 50 mln. Taka kwota wynika z pozycji zawodnika w drużynie Niko Kovacia. Klub z Signal Iduna Park traktuje go jako kluczowy element zespołu. Dlatego nie chce go sprzedawać za bezcen

Duże zainteresowanie pośród wielu klubów, jak oprócz wymienionych wcześniej hiszpańskich gigantów np. Bayern Monachium czy Liverpool, także spowodował wzrost wartości zawodnika.

Schlotterbeck jest lewonożnym środkowym obrońcą, który dobrze radzi sobie w rozegraniu i imponuje grą w powietrzu. To doświadczony piłkarz, który rozegrał wiele spotkań o wysoką stawkę zarówno w klubie, jak i reprezentacji Niemiec.

Kontrakt 26-latka z niemiecką ekipą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Sam zawodnik jest podobno chętny na zmianę otoczenia.

