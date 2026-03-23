Barcelona gotowa sprzedać gwiazdora. Nie jest już nietykalny

Barcelona rozważy latem sprzedaż Julesa Kounde, o ile wpłynie za niego atrakcyjna oferta. Francuz nie jest już nietykalny i może być bohaterem letniego transferu - ujawnia Matteo Moretto.

Na zdjęciu: Jules Kounde (w środku)

Barcelona planuje latem przebudowę defensywy – media od miesięcy spekulują na temat transferu nowego środkowego obrońcy. Faworytem jest Alessandro Bastoni, który cieszy się dużym uznaniem Deco. Hansi Flick woli z kolei sprowadzić Nico Schlotterbecka, ale w jego przypadku mowa o znacznie większej i bardziej wymagającej rywalizacji. Nowy stoper najprawdopodobniej nie będzie jedynym letnim nabytkiem Blaugrany do tej formacji. Wszystko za sprawą rozczarowującej dyspozycji Julesa Kounde i Alejandro Balde na bokach obrony.

Aby wzmocnić konkurencję na tej pozycji, Barcelona zimą pozyskała Joao Cancelo. Po sezonie zamierza działać z jeszcze większym przytupem i sprowadzić kogoś, kto będzie nawet w stanie wygrać rywalizację z Kounde. Jednocześnie Francuz nie jest już uważany za nietykalnego, więc może latem zmienić otoczenie. Barcelona rozważy zaakceptowanie oferty, o ile będzie wystarczająco dobra.

Do tej pory Kounde należał do grona zawodników, których Duma Katalonii chce zatrzymać za wszelką cenę. Jego gra w tym sezonie sprawiła natomiast, że pojawiły się myśli o sprzedaży, zwłaszcza, że ma dalej sporą wartość rynkową. Flick oczywiście wspiera swojego podopiecznego i wolałby go zatrzymać, lecz Barcelona mogłaby w jego miejsce ściągnąć kogoś lepszego.

(Source: @MatteMoretto) pic.twitter.com/VXPJWXhRRO — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 22, 2026

Kounde w ostatnich miesiącach był łączony z transferem do Manchesteru United, Liverpoolu lub Paris Saint-Germain. Być może któryś z tych klubów wróci po niego latem.