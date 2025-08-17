Intensywne lato Atletico Madryt. Imponujące transfery dadzą mistrzostwo?

Atletico Madryt – transfery przed sezonem 2025/2026
Atletico stęskniło się za realną rywalizacją o mistrzostwo Hiszpanii. Przez cztery ostatnie sezony w La Liga panują naprzemiennie FC Barcelona i Real Madryt. Diego Simeone i pion sportowy nie próżnowali zatem w wakacje i zabrali się za zbudowanie drużyny, którą stać będzie na przełamanie duopolu hegemonów.
Najwięcej pieniędzy Atletico wydało na zawodnika z hiszpańskiego podwórka, czyli Alexa Baenę. Diego Simeone dopiął swego i 23-latek przeniósł się z Villarrealu do stolicy Hiszpanii. Pozostali ofensywni zawodnicy do Atletico przenieśli się już spoza La Ligi. Jednym z nich jest Giacomo Raspadori, który obrał kurs z Neapolu na Madryt, gdzie powinien być cennym ogniwem dla nowego pracodawcy.
Tego lata Atletico przeznaczyło na transfery blisko 200 milionów euro. Diego Simeone dostał zatem nowych piłkarzy do każdej z formacji. Szczególnie wzmocniona została defensywa, co może cieszyć argentyńskiego szkoleniowca. Jego zespół znany jest ze szczelnej obrony. Pomóc w tym ma chociażby David Hancko, który był o krok od przenosin do saudyjskiego Al Nassr. Finalnie dołączył jednak do hiszpańskiego giganta.
Hancko w Atletico zastąpić ma między innymi Axela Witsela, który tego lata opuścił klub z Madrytu jako wolny zawodnik. Belg łączony był z sensacyjnymi przenosinami do Pogoni Szczecin, ale ostatecznie karierę kontynuował będzie w Gironie.
Atletico – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Alex Baena
|lewy napastnik
|Villarreal
|42 mln euro
|David Hancko
|środkowy obrońca
|Feyenoord
|26 mln euro
|Johnny Cardoso
|środkowy pomocnik
|Real Betis
|24 mln euro
|Giacomo Raspadori
|środkowy napastnik
|SSC Napoli
|22 mln euro
|Thiago Almada
|ofensywny pomocnik
|Botafogo
|21 mln euro
|Matteo Ruggeri
|lewy obrońca
|Atalanta
|17 mln euro
|Marc Pubill
|prawy obrońca
|UD Almeria
|16 mln euro
Atletico – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Samuel Lino
|lewy napastnik
|Flamengo
|22 mln euro
|Arthur Vermeeren
|defensywny pomocnik
|RB Lipsk
|20 mln euro
|Santiago Mourino
|środkowy obrońca
|Villarreal
|10 mln euro
|Rodrigo Riquelme
|lewy napastnik
|Real Betis
|8 mln euro
|Angel Correa
|prawy napastnik
|Tigres UANL
|8 mln euro
|Reinildo
|lewy obrońca
|Sunderland
|bez odstępnego
|Saul Niguez
|środkowy pomocnik
|Flamengo
|bez odstępnego
|Axel Witsel
|środkowy obrońca
|Girona
|bez odstępnego
|Rodrigo de Paul
|środkowy pomocnik
|Inter Miami
|wypożyczenie
|Thomas Lemar
|ofensywny pomocnik
|Girona
|wypożyczenie
|Horatiu Moldovan
|bramkarz
|Real Oviedo
|wypożyczenie
|Cesar Azpilicueta
|środkowy obrońca
|bez klubu
|–
Bilans transferowy Atletico
- Nowi zawodnicy: 7
- Odejścia z klubu: 12
- Wydatki na transfery: 168 mln euro
- Zarobki na transferach: 68 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Atletico Madryt
Na około dwa tygodnie przed końcem letniego okna transferowego, nie można stwierdzić, że kadra Atletico jest już zamknięta. Klub z Madrytu wydał już mnóstwo pieniędzy na nowych zawodników, stąd nie powinien dziwić fakt, że klub koncentruje się teraz głównie na transferach bezgotówkowych bądź stosunkowo niedrogich. Z hiszpańskim gigantem łączony jest angielski skrzydłowy, Jadon Sancho.