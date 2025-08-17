Intensywne lato Atletico Madryt. Imponujące transfery dadzą mistrzostwo?

09:12, 17. sierpnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Atletico Madryt chce wygrać pierwsze mistrzostwo Hiszpanii od sezonu 2020/2021. Diego Simeone dostał transfery za prawie 200 mln euro.

Diego Simeone
Atletico Madryt – transfery przed sezonem 2025/2026

Atletico stęskniło się za realną rywalizacją o mistrzostwo Hiszpanii. Przez cztery ostatnie sezony w La Liga panują naprzemiennie FC Barcelona i Real Madryt. Diego Simeone i pion sportowy nie próżnowali zatem w wakacje i zabrali się za zbudowanie drużyny, którą stać będzie na przełamanie duopolu hegemonów.

Najwięcej pieniędzy Atletico wydało na zawodnika z hiszpańskiego podwórka, czyli Alexa Baenę. Diego Simeone dopiął swego i 23-latek przeniósł się z Villarrealu do stolicy Hiszpanii. Pozostali ofensywni zawodnicy do Atletico przenieśli się już spoza La Ligi. Jednym z nich jest Giacomo Raspadori, który obrał kurs z Neapolu na Madryt, gdzie powinien być cennym ogniwem dla nowego pracodawcy.

Tego lata Atletico przeznaczyło na transfery blisko 200 milionów euro. Diego Simeone dostał zatem nowych piłkarzy do każdej z formacji. Szczególnie wzmocniona została defensywa, co może cieszyć argentyńskiego szkoleniowca. Jego zespół znany jest ze szczelnej obrony. Pomóc w tym ma chociażby David Hancko, który był o krok od przenosin do saudyjskiego Al Nassr. Finalnie dołączył jednak do hiszpańskiego giganta.

Hancko w Atletico zastąpić ma między innymi Axela Witsela, który tego lata opuścił klub z Madrytu jako wolny zawodnik. Belg łączony był z sensacyjnymi przenosinami do Pogoni Szczecin, ale ostatecznie karierę kontynuował będzie w Gironie.

Atletico – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Alex Baenalewy napastnikVillarreal42 mln euro
David Hanckośrodkowy obrońcaFeyenoord26 mln euro
Johnny Cardosośrodkowy pomocnikReal Betis24 mln euro
Giacomo Raspadoriśrodkowy napastnikSSC Napoli22 mln euro
Thiago Almadaofensywny pomocnikBotafogo21 mln euro
Matteo Ruggerilewy obrońcaAtalanta17 mln euro
Marc Pubillprawy obrońcaUD Almeria16 mln euro
Kwoty według: Transfermarkt

Atletico – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Samuel Linolewy napastnikFlamengo22 mln euro
Arthur Vermeerendefensywny pomocnikRB Lipsk20 mln euro
Santiago Mourino środkowy obrońcaVillarreal10 mln euro
Rodrigo Riquelmelewy napastnikReal Betis8 mln euro
Angel Correaprawy napastnikTigres UANL8 mln euro
Reinildolewy obrońcaSunderlandbez odstępnego
Saul Niguezśrodkowy pomocnikFlamengobez odstępnego
Axel Witselśrodkowy obrońcaGironabez odstępnego
Rodrigo de Paulśrodkowy pomocnikInter Miamiwypożyczenie
Thomas Lemarofensywny pomocnikGironawypożyczenie
Horatiu MoldovanbramkarzReal Oviedowypożyczenie
Cesar Azpilicuetaśrodkowy obrońcabez klubu
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Atletico

  • Nowi zawodnicy: 7
  • Odejścia z klubu: 12
  • Wydatki na transfery: 168 mln euro
  • Zarobki na transferach: 68 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Atletico Madryt

Na około dwa tygodnie przed końcem letniego okna transferowego, nie można stwierdzić, że kadra Atletico jest już zamknięta. Klub z Madrytu wydał już mnóstwo pieniędzy na nowych zawodników, stąd nie powinien dziwić fakt, że klub koncentruje się teraz głównie na transferach bezgotówkowych bądź stosunkowo niedrogich. Z hiszpańskim gigantem łączony jest angielski skrzydłowy, Jadon Sancho.

