Intensywne lato Atletico Madryt. Imponujące transfery dadzą mistrzostwo?

PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt – transfery przed sezonem 2025/2026

Atletico stęskniło się za realną rywalizacją o mistrzostwo Hiszpanii. Przez cztery ostatnie sezony w La Liga panują naprzemiennie FC Barcelona i Real Madryt. Diego Simeone i pion sportowy nie próżnowali zatem w wakacje i zabrali się za zbudowanie drużyny, którą stać będzie na przełamanie duopolu hegemonów.

Najwięcej pieniędzy Atletico wydało na zawodnika z hiszpańskiego podwórka, czyli Alexa Baenę. Diego Simeone dopiął swego i 23-latek przeniósł się z Villarrealu do stolicy Hiszpanii. Pozostali ofensywni zawodnicy do Atletico przenieśli się już spoza La Ligi. Jednym z nich jest Giacomo Raspadori, który obrał kurs z Neapolu na Madryt, gdzie powinien być cennym ogniwem dla nowego pracodawcy.

Tego lata Atletico przeznaczyło na transfery blisko 200 milionów euro. Diego Simeone dostał zatem nowych piłkarzy do każdej z formacji. Szczególnie wzmocniona została defensywa, co może cieszyć argentyńskiego szkoleniowca. Jego zespół znany jest ze szczelnej obrony. Pomóc w tym ma chociażby David Hancko, który był o krok od przenosin do saudyjskiego Al Nassr. Finalnie dołączył jednak do hiszpańskiego giganta.

Hancko w Atletico zastąpić ma między innymi Axela Witsela, który tego lata opuścił klub z Madrytu jako wolny zawodnik. Belg łączony był z sensacyjnymi przenosinami do Pogoni Szczecin, ale ostatecznie karierę kontynuował będzie w Gironie.

Atletico – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Alex Baena lewy napastnik Villarreal 42 mln euro David Hancko środkowy obrońca Feyenoord 26 mln euro Johnny Cardoso środkowy pomocnik Real Betis 24 mln euro Giacomo Raspadori środkowy napastnik SSC Napoli 22 mln euro Thiago Almada ofensywny pomocnik Botafogo 21 mln euro Matteo Ruggeri lewy obrońca Atalanta 17 mln euro Marc Pubill prawy obrońca UD Almeria 16 mln euro Kwoty według: Transfermarkt

Atletico – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Samuel Lino lewy napastnik Flamengo 22 mln euro Arthur Vermeeren defensywny pomocnik RB Lipsk 20 mln euro Santiago Mourino środkowy obrońca Villarreal 10 mln euro Rodrigo Riquelme lewy napastnik Real Betis 8 mln euro Angel Correa prawy napastnik Tigres UANL 8 mln euro Reinildo lewy obrońca Sunderland bez odstępnego Saul Niguez środkowy pomocnik Flamengo bez odstępnego Axel Witsel środkowy obrońca Girona bez odstępnego Rodrigo de Paul środkowy pomocnik Inter Miami wypożyczenie Thomas Lemar ofensywny pomocnik Girona wypożyczenie Horatiu Moldovan bramkarz Real Oviedo wypożyczenie Cesar Azpilicueta środkowy obrońca bez klubu – Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Atletico

Nowi zawodnicy: 7

7 Odejścia z klubu: 12

12 Wydatki na transfery: 168 mln euro

168 mln euro Zarobki na transferach: 68 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Atletico Madryt

Na około dwa tygodnie przed końcem letniego okna transferowego, nie można stwierdzić, że kadra Atletico jest już zamknięta. Klub z Madrytu wydał już mnóstwo pieniędzy na nowych zawodników, stąd nie powinien dziwić fakt, że klub koncentruje się teraz głównie na transferach bezgotówkowych bądź stosunkowo niedrogich. Z hiszpańskim gigantem łączony jest angielski skrzydłowy, Jadon Sancho.