Barcelona stawia warunek. Gwiazda na celowniku Premier League

Barcelona nie zakończyła przebudowy kadry na sezon 2025/26. Według informacji podanych przez Sport.es, Fermin Lopez nie zamierza opuszczać katalońskiego klubu, mimo zainteresowania ze strony zespołów z Premier League.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Chelsea i Manchester United zainteresowane Ferminem Lopezem

Fermin Lopez jasno deklaruje chęć pozostania w Barcelonie, o ile nie zapadnie decyzja o jego odejściu bezpośrednio ze strony zarządu Blaugrany, o czym informuje dziennik „Sport”. Hiszpański pomocnik jest pewny swoich umiejętności i wierzy, że może z sukcesami występować na Camp Nou, mimo silnej rywalizacji o miejsce w składzie.

Nie brakuje ofert dla młodego Hiszpana. W ostatnim czasie zainteresowanie wyraziły Manchester United i Chelsea. Szczególnie oferta Czerwonych Diabłów przyciągnęła uwagę 22-latka. Klub z Old Trafford był gotów złożyć ofertę w wysokości 70 milionów euro. Taka kwota mogłaby znacząco wesprzeć Barcelonę finansowo.

Mimo poważnych ofert, Fermin Lopez pozostaje zdeterminowany, by wywalczyć sobie miejsce w zespole. W szatni jest wysoko ceniony, a jego dotychczasowe występy sugerują, że ma realne szanse na ważną rolę w drużynie Hansiego Flicka.

Na ten moment nie jest spodziewany zwrot sytuacji, a 22-letni pomocnik powinien pozostać w Dumie Katalonii na sezon 2025/26. Lopez nadal ma nadzieję, że cierpliwość i ciężka praca przyniosą wymarzone miejsce w pierwszym składzie.

Pomocnik w czerwcu biegłego roku zadebiutował w hiszpańskiej kadrze. W barwach katalońskiego klubu do tej pory strzelił 19 goli i zanotował 11 asyst w 88 meczach. Kontrakt Lopeza na Camp Nou wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.