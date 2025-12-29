Barcelona dostała ofertę sprowadzenia gwiazdy. Może wzmocnić defensywę

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Tomas Araujo zaoferowany Barcelonie

Ali Barat w rozmowie z Fabrizio Romano zwrócił uwagę na rozwój, jakiego dokonał jego klient. Tomas Araujo od dłuższego czasu robi bardzo dobre wrażenie w Benfice Lizbona i jest uznawany za jednego z najbardziej obiecujących obrońców w swoim kraju. Agent podkreślił, że profil młodego Portugalczyka pasuje do zespołów grających wysoko, takich jak Barcelona.

Araujo na dobre przebił się do pierwszego składu Orłów i stał się ważnym punktem defensywy. Środkowy obrońca ma już na koncie łącznie 88 występów oraz debiut w reprezentacji Portugalii. Imponuje spokojem, szybkością i dobrą grą piłką. To cechy szczególnie cenione w nowoczesnej piłce.

Barat uważa, że latem zainteresowanie piłkarzem będzie bardzo duże. Jego zdaniem wiele czołowych klubów może być zainteresowanych transferem 23-latka. Wśród nich jest wymieniana Blaugrana, ale na razie nie ma żadnych konkretnych ruchów ze strony hiszpańskiego giganta.

Co ciekawe Araujo może grać nie tylko w środku obrony, ale też na prawej stronie, podobnie do Ronalda Araujo, którego przyszłość na Camp Nou jest niepewna. Priorytetem klubu jest jednak znalezienie lewonożnego stopera, ale stoper Benfiki może być interesującą opcją.

