Barcelona może znów włączyć się do gry o gwiazdę. Jest na wylocie z klubu

Barcelona chce wzmocnić defensywę. Jak donosi SPORT, znów pojawił się temat transferu Joao Cancelo, którego chcą także inne kluby.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joao Cancelo chce wrócić do Europy

FC Barcelona od pewnego czasu szuka rozwiązania, która pozwoli zabezpieczyć linię obrony na drugą część sezonu. Klub ma na liście życzeń kilka nazwisk, jednak ograniczenia finansowe sprawiają, że w grę wchodzą głównie jedynie wypożyczenia. Jak podaje hiszpański „SPORT” jednym z obserwowanych piłkarzy po raz kolejny jest Joao Cancelo, dobrze znany kibicom z wcześniejszego pobytu na Camp Nou.

Portugalczyk po zakończeniu wypożyczenia trafił latem 2024 roku do Al-Hilal. Przygoda 31-latka w Arabii Saudyjskiej nie potoczyła się jednak zgodnie z planem. Defensor wypadł z planów Simone Inzaghiego, który nie zamierza nawet zgłaszać go do ligowych rozgrywek.

W związku z tym piłkarz sygnalizuje chęć odejścia. Zależy mu na powrocie do Europy, ponieważ chce odpowiednio przygotować się do Mistrzostw Świata w 2026 roku.

Blaugrana jest jednym z klubów, które biorą go pod uwagę, choć obecnie nie jest to transferowy priorytet. Cancelo to nominalny prawy obrońca, ale może grać także wyżej i po drugiej stronie boiska.

Problemem pozostaje jednak kontrakt doświadczonego defensora z saudyjskim gigantem, który obowiązuje do połowy 2027 roku. Barcelona liczyłaby na wypożyczenie lub bardzo tani transfer, ale negocjacje mogą być ciężkie.

Kluby Premier League także monitorują sytuację Portugalczyka. W przeciwieństwie do katalońskiego giganta dysponują większymi środkami i mogą spełnić oczekiwania finansowe Saudyjczyków. Stąd szanse Blaugrany na sprowadzenie byłego zawodnika Manchesteru City są obecnie raczej małe.